    拒美攔檢從加勒比海逃到冰島！假旗油輪「貝拉一號」獲俄潛艦護航

    2026/01/07 11:46 即時新聞／綜合報導
    假旗油輪「貝拉一號」在加勒比海域遭美海岸防衛隊鎖定，不料拒捕掉頭逃向大西洋，現已航行至冰島附近海域，傳出俄羅斯派出潛艦等軍艦護航。（路透）

    為對委內瑞拉施壓，近期美軍陸續查扣載運委國石油油輪，日前一艘駛向委國的油輪「貝拉一號」（Bella 1）在加勒比海域遭美海岸防衛隊鎖定，不料「貝拉一號」拒捕掉頭逃向大西洋，現已航行至冰島附近海域，傳出俄羅斯派出潛艦等軍艦護航「貝拉一號」。

    《華爾街日報》報導，有美國官員透露，俄羅斯已派出一艘潛艦及其他海軍艦艇，為老舊油輪「貝拉一號」提供護航，這艘油輪目前位於冰島以南約480公里處，正朝北海方向航行。

    「貝拉一號」因涉嫌與伊朗及黎巴嫩真主黨有掛鉤，早於2024年就被列入美國制裁名單，上月該船涉嫌懸掛假國旗（false flag），從伊朗啟航駛向委國，準備裝載原油；油輪在加勒比海域遭美海岸防衛隊鎖定。美方指控其未懸掛可供辨識的有效國旗，企圖登船查緝，但「貝拉一號」拒絕配合，掉頭逃向大西洋。

    遭美國海岸防衛隊追捕期間，「貝拉一號」多次打出俄羅斯牌，包括漆上俄國國旗、透過無線電聲稱獲莫斯科授權航行，並以新船名「馬利內拉」（Marinera）登記於俄羅斯官方船籍，俄羅斯向美國務院及國土安全委員會（HSC）正式提出外交請求，要求停止追捕。

    由於「貝拉一號」未裝載石油就返航，美國消息人士曾透露，「反正也無所謂了……它對委內瑞拉已經沒有任何幫助了。它就像一個空殼。」

