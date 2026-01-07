為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普想「硬吞」格陵蘭！ 白宮扮黑臉、魯比歐唱白臉 兩手策略曝光

    2026/01/07 11:42 編譯陳成良／綜合報導
    美國國務卿魯比歐據報在國會閉門簡報中扮演「白臉」，向議員證實川普政府意在「收購」格陵蘭而非立即動武，試圖安撫國會疑慮。圖為魯比歐6日在國務院接見外賓。（美聯社）

    美國國務卿魯比歐據報在國會閉門簡報中扮演「白臉」,向議員證實川普政府意在「收購」格陵蘭而非立即動武,試圖安撫國會疑慮。圖為魯比歐6日在國務院接見外賓。(美聯社)

    美國意圖取得格陵蘭的野心，已演變為一場精心策劃的外交大戲。儘管白宮公開揚言「不排除動武」，看似與國務卿魯比歐（Marco Rubio）私下保證「目標是購買」相互矛盾；但據《華爾街日報》獨家報導分析，這實為川普政府的「黑白臉」兩手策略（Good Cop, Bad Cop）：一方面由白宮極限施壓、甚至羞辱丹麥軍備像「狗拉雪橇」，另一方面由魯比歐安撫國會，意圖透過恐嚇手段「硬吞」這座全球最大島嶼。

    白宮扮黑臉恐嚇：動武是選項

    為了逼迫丹麥坐上談判桌，川普政府的「黑臉」角色火力全開。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）6日悍然聲明，取得格陵蘭是美國國安優先事項，且「動用美軍始終是三軍統帥的選項」。川普本人更公開嘲諷丹麥承諾加強格陵蘭防禦的計畫，譏笑哥本哈根當局只是「多買了一輛狗拉雪橇（one more dog sled）」，完全無視盟友尊嚴。川普心腹米勒（Stephen Miller）甚至在電視上狂言：「沒人會為了格陵蘭跟美國開戰。」

    魯比歐唱白臉安撫：是要買不是打

    相較於白宮的戰狼姿態，魯比歐則在國會扮演「白臉」。《華爾街日報》披露，在5日的閉門簡報中，面對參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）質問是否會對盟友動武，魯比歐試圖降溫，向議員證實白宮的激進言論旨在施壓談判，川普的真正盤算是「買下」格陵蘭的主權，而非立即發動軍事入侵。共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也幫腔稱，這一切「都是為了談判」。

    面對盟友公然威脅，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）週一罕見撂下重話，警告若一國攻擊另一北約成員，現行國際秩序與北約將「瞬間瓦解」。隨著對美方軍事行動的恐懼在歐洲蔓延，英、法、德等6國領袖已發表罕見聯合聲明力挺丹麥，呼籲美國回歸集體安全機制。

