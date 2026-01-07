為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普女婿壓陣！美首度表態提供烏克蘭「安全保證」 英法擬派兵進駐

    2026/01/07 11:04 編譯陳成良／綜合報導
    川普女婿庫許納（右）與特使魏科夫（中）代表美方出席巴黎峰會，並與英國首相施凱爾（左）握手，象徵美歐達成挺烏新共識。（法新社）

    俄烏戰爭停火談判出現重大進展。美國政府6日在巴黎舉行的盟國峰會上，首度表態支持由廣泛聯盟提供烏克蘭「安全保證」（security guarantees）。值得注意的是，代表川普總統出席的是其女婿庫許納（Jared Kushner）與特使魏科夫（Steve Witkoff），兩人承諾將提供「前所未見的強大安全協議」，以嚇阻俄羅斯再次發動攻擊。

    據《路透》報導，這場由「意願聯盟」（coalition of the willing）召開的峰會，旨在確立俄烏停火後的安全架構。魏科夫在會後強調，川普總統「強力支持安全協議」，並形容這些協議是用來嚇阻任何對烏克蘭的進一步攻擊，「它們將是任何人所見過最強大的」。

    庫許納則直言，若要烏克蘭人達成最終協議，他們必須知道協議後是安全的，擁有「強大的嚇阻力」（robust deterrence）與實質的後盾，確保戰爭不再重演。

    美歐分工：美軍無人機監控、英法擬派兵

    峰會達成了一項具體的戰略分工藍圖：美國將主導「停火監測與核查機制」。官員透露，這將涉及美軍的無人機、感測器與衛星技術，但不包含美國地面部隊。

    相對地，歐洲國家將承擔更直接的軍事風險。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）簽署了意向書，準備在停火達成後部署「多國部隊」（Multinational Force）。馬克宏透露，這可能涉及派遣數千名法軍進駐。施凱爾則表示，這將為英、法及盟國部隊在烏克蘭領土運作鋪平法律道路，負責保衛烏克蘭的天空與海洋。

    美未簽署聲明 但口頭力挺

    儘管歐洲領袖對美方的參與表示歡迎，但《路透》指出，美國並未明確簽署該份聯合聲明，且關於美國角色的細節在草案中被「淡化」，特別是刪除了美軍能力直接支援多國部隊的文字。然而，歐洲官員仍將庫許納等人的強硬表態，視為華府支持該安全架構的有力證據。

    烏克蘭總統澤倫斯基透過Telegram感謝美國準備在安全保證、停火監測與重建方面成為後盾，並稱此協議是歐洲準備為「真正安全」而努力的訊號。目前，談判焦點已從單純的軍援，轉向具有法律約束力的防禦承諾，一旦俄羅斯再次發動攻擊，盟國將有義務馳援基輔。

