美國計劃在明尼蘇達州部署2000名官員 展開史上最大移民執法行動

美國國土安全部宣布，已啟動該機構有史以來規模最大的移民執法行動。圖為美國國土安全部長諾姆。（美聯社）

美國國土安全部6日宣布，已啟動該機構有史以來規模最大的移民執法行動。預計將有2000名聯邦特工和官員進駐明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）地區並開展打擊行動，這其中部分涉及針對索馬利亞（Somali）居民的詐欺指控。

根據《美聯社》報導，美國國土安全部6日在X上表示，有史以來規模最大的行動正在明尼蘇達州展開。國土安全部此舉在政治和社區緊張局勢加劇之際，大幅擴大聯邦執法力量在明尼蘇達州的部署。

請繼續往下閱讀...

據一位美國官員和一位知情人士透露，美國政府計劃向明尼蘇達州派遣約2000名移民和海關執法局（ICE）特工和官員。知情人士聲稱，這些特工預計將被派往明尼阿波利斯-聖保羅（Minneapolis-St. Paul）地區。

明尼阿波利斯-聖保羅雙城地區的移民權益組織和民選官員6日指出，聯邦執法人員出現頻率顯著增加，尤其是在聖保羅周邊地區。多輛執法車輛在當地商店和公寓大樓外進行交通攔截。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）陪同ICE官員至少參與了一次逮捕行動。相關影片顯示，諾姆身穿戰術背心，和執法人員在聖保羅逮捕1名男子。

美國國土安全部在新聞稿中表示，該男子來自厄瓜多（Ecuador），因涉嫌謀殺和性侵等罪名在厄瓜多和康乃狄克州被通緝。新聞稿還稱，執法人員5日在明尼阿波利斯的執法行動中逮捕了150人。

明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）批評聯邦政府加大執法力度加大是針對該州的戰爭。他6日告訴記者「你們可以看到，有大約2000人莫名其妙地湧入，他們不願與我們協調，只為了在鏡頭前作秀。」

HOLY F'CK ?



Kristi Noem ain't playing she's embedded with ICE & DHS & even USSS agts in Minneapolis...



We now have a Homeland Security Sec who's getting illegals out, where Mayorkas was busy letting them in



This is what the American people voted for pic.twitter.com/xGROh2KtNm — @Chicago1Ray ?? （@Chicago1Ray） January 7, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法