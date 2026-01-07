為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國計劃在明尼蘇達州部署2000名官員 展開史上最大移民執法行動

    2026/01/07 10:24 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國國土安全部宣布，已啟動該機構有史以來規模最大的移民執法行動。圖為美國國土安全部長諾姆。（美聯社）

    美國國土安全部宣布，已啟動該機構有史以來規模最大的移民執法行動。圖為美國國土安全部長諾姆。（美聯社）

    美國國土安全部6日宣布，已啟動該機構有史以來規模最大的移民執法行動。預計將有2000名聯邦特工和官員進駐明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）地區並開展打擊行動，這其中部分涉及針對索馬利亞（Somali）居民的詐欺指控。

    根據《美聯社》報導，美國國土安全部6日在X上表示，有史以來規模最大的行動正在明尼蘇達州展開。國土安全部此舉在政治和社區緊張局勢加劇之際，大幅擴大聯邦執法力量在明尼蘇達州的部署。

    據一位美國官員和一位知情人士透露，美國政府計劃向明尼蘇達州派遣約2000名移民和海關執法局（ICE）特工和官員。知情人士聲稱，這些特工預計將被派往明尼阿波利斯-聖保羅（Minneapolis-St. Paul）地區。

    明尼阿波利斯-聖保羅雙城地區的移民權益組織和民選官員6日指出，聯邦執法人員出現頻率顯著增加，尤其是在聖保羅周邊地區。多輛執法車輛在當地商店和公寓大樓外進行交通攔截。

    美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）陪同ICE官員至少參與了一次逮捕行動。相關影片顯示，諾姆身穿戰術背心，和執法人員在聖保羅逮捕1名男子。

    美國國土安全部在新聞稿中表示，該男子來自厄瓜多（Ecuador），因涉嫌謀殺和性侵等罪名在厄瓜多和康乃狄克州被通緝。新聞稿還稱，執法人員5日在明尼阿波利斯的執法行動中逮捕了150人。

    明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）批評聯邦政府加大執法力度加大是針對該州的戰爭。他6日告訴記者「你們可以看到，有大約2000人莫名其妙地湧入，他們不願與我們協調，只為了在鏡頭前作秀。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播