美國警告委國強硬派部長好好配合 消息人士：否則將成下個目標

美國政府3日擒獲委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，由委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）擔任代理總統。有3名知情人士透露，川普政府已向被視為強硬派的委內瑞拉內政部長卡貝洛（Diosdado Cabello）發出警告，強調他必須協助羅德里格斯滿足美國要求，並維持國家秩序，否則他將成為美國政府的首要打擊目標。

根據《路透》報導，消息人士指出，卡貝洛所控制的國內安全部隊，被指空侵犯人權，同時他也是馬杜羅的忠實擁護者之一，由於卡貝洛過往鎮壓、侵害人權的紀錄，以及和羅德里格斯曾有嫌隙，美方擔心卡貝洛可能會破壞目前局勢，因此美方目前正試圖迫使他合作。

消息人士聲稱，美方已透過中間人傳遞訊息給卡貝洛，強調如果他不服從，他可能會面臨「和馬杜羅類似的命運」。此外，國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）也被美國視為潛在目標，羅培茲和卡貝洛一樣，都被美國指控毒品走私，並被懸賞數百萬美元。

一名了解川普政府的消息人士指稱，美國官員認為和羅培茲合作對於「避免權力真空」非常重要，重點在於羅培茲統領這委國軍隊，美方認為，相比卡貝洛，羅培茲比較沒那麼固執，更可能在讓自己安全脫身的同時，遵循美國的要求。

知情人士指出，美國政府認為，反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）沒辦法讓委內瑞拉局勢維持穩定，川普反而採納中央情報局（CIA）的評估報告，就是讓馬杜羅的高階助手在過渡時期管理國家，原因在於美國政府擔心若強行要求馬杜羅進行「民主權力交接」，委內瑞拉政局可能會陷入混亂，被排除在政壇核心之外的成員可能會煽動叛變。

