為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普宣布美國將以市價購得委國原油 數量上看5000萬桶

    2026/01/07 09:09 即時新聞／綜合報導
    川普6日宣布，美國將以市價進口3000萬至5000萬桶委內瑞拉「受制裁」原油。（法新社）

    川普6日宣布，美國將以市價進口3000萬至5000萬桶委內瑞拉「受制裁」原油。（法新社）

    美國政府3日針對委內瑞拉執行軍事行動，擒獲委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），先前曾傳出美國政府與委內瑞拉協商出口石油至美國，而美國總統川普6日宣布，美國將以市價進口3000萬至5000萬桶委內瑞拉「受制裁」原油。

    綜合外媒報導，川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出：「我很高興地宣布，委內瑞拉的臨時當局將向美國移交3000萬至5000 萬桶高品質、受制裁的原油。這些原油將以市場價格出售，而相關資金將由我加以管控，以確保資金用於造福委內瑞拉人民以及美國人民。」

    川普表示，他已要求能源部長萊特（Chris Wright）立即執行這項計畫，原油將由油輪接收，並直接運送至美國境內的卸貨碼頭。有高級政府官員向《CNN》透露，原油已經開採出來並裝桶，目前大部分原油已裝船，即將運往墨西哥灣的美國煉油廠進行提煉。

    《美聯社》報導指出，在油價約為每桶56美元的情況下，川普聲稱美國即將取得3000萬至5000萬桶原油，可能代表一筆最高達28億美元的交易。據美國能源資訊署（EIA）數據統計，美國每天平均消耗約2000萬桶原油及相關產品，這意味著委內瑞拉的移交量相當於最多約兩天半的美國供應量。

    委內瑞拉擁有全球已知規模最大的原油儲量，但目前日均產量僅約100萬桶，明顯低於美國在10 月份平均日產1390萬桶的產量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播