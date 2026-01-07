川普宣布美國將以市價購得委國原油 數量上看5000萬桶

川普6日宣布，美國將以市價進口3000萬至5000萬桶委內瑞拉「受制裁」原油。（法新社）

美國政府3日針對委內瑞拉執行軍事行動，擒獲委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），先前曾傳出美國政府與委內瑞拉協商出口石油至美國，而美國總統川普6日宣布，美國將以市價進口3000萬至5000萬桶委內瑞拉「受制裁」原油。

綜合外媒報導，川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出：「我很高興地宣布，委內瑞拉的臨時當局將向美國移交3000萬至5000 萬桶高品質、受制裁的原油。這些原油將以市場價格出售，而相關資金將由我加以管控，以確保資金用於造福委內瑞拉人民以及美國人民。」

川普表示，他已要求能源部長萊特（Chris Wright）立即執行這項計畫，原油將由油輪接收，並直接運送至美國境內的卸貨碼頭。有高級政府官員向《CNN》透露，原油已經開採出來並裝桶，目前大部分原油已裝船，即將運往墨西哥灣的美國煉油廠進行提煉。

《美聯社》報導指出，在油價約為每桶56美元的情況下，川普聲稱美國即將取得3000萬至5000萬桶原油，可能代表一筆最高達28億美元的交易。據美國能源資訊署（EIA）數據統計，美國每天平均消耗約2000萬桶原油及相關產品，這意味著委內瑞拉的移交量相當於最多約兩天半的美國供應量。

委內瑞拉擁有全球已知規模最大的原油儲量，但目前日均產量僅約100萬桶，明顯低於美國在10 月份平均日產1390萬桶的產量。

