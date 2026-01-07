為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國祭「稀土牌」擴大施壓！日本外務省： 強烈抗議

    2026/01/07 08:53 即時新聞／綜合報導
    中國商務部6日宣布加強對日本兩用物資的出口管制，同天，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰向中國駐日使館提出強烈抗議。（法新社資料照）

    中國商務部6日宣布，將強化對日本出口軍民兩用（dual-use）物資的管制，對象可能包括稀土相關品項。對此日本外務省證實，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰6日已向中國駐日本大使館提出強烈抗議，要求撤回相關措施。

    日本外務省表示，中國商務部6日宣布加強對日本兩用物資的出口管制。當天，金井正彰向中國駐日本大使館公使施泳提出強烈抗議，指此類僅針對日本的措施完全違背國際慣例，令人無法接受，極其遺憾，並要求撤回相關管制措施。

    中國商務部6日發布公告，即日起嚴格執行對日軍民兩用物資的出口管制，不僅禁止向日本涉及軍事的客戶出口，凡是有助於提升日本軍事能力的出口，也一律禁止。日媒報導，中國終於對日祭出「稀土牌」，被視為針對日本首相高市早苗就「台灣有事」發言的反制措施。

    稀土出口管制被視為中國的王牌，2010年日中發生釣魚台撞船事件後，中國在短期內中止對日出口稀土，造成日本經濟損失達數千億圓。

