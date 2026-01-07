委內瑞拉遇襲升至56死 美國防部公布美軍僅7人輕傷

委內瑞拉軍方6日宣布，在這場軍事行動至少有24名委國安全人員死亡，加上先前古巴政府公布的32名軍警死亡，兩國合計共56人死亡。圖為委內瑞拉士兵。（法新社）

美國3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），動用大量軍機攻擊、特種部隊擒獲前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。委內瑞拉軍方6日宣布，在這場軍事行動至少有24名委國安全人員死亡，加上先前古巴政府公布的32名軍警死亡，兩國合計共56人死亡。此外，美國國防部6日表示，在行動中僅7名美軍受傷，但已經陸續傷癒重回崗位。

根據《美聯社》報導，先前古巴政府於4日公布，有32名在委內瑞拉執行任務的古巴軍警人員在行動中喪生，委國軍方也在6日宣布，至少有24名委內瑞拉安全人員喪生，使得委內瑞拉與古巴官方公佈的死亡人數至少達到56人。

報導指出，美軍空襲可能造成更多平民喪生，但具體人數仍不清楚，委內瑞拉檢察總長沙柏（Tarek William Saab）聲稱有數十名官員和平民喪生，檢察官將對這些死亡事件展開調查，他稱之為「戰爭罪行」。

美國國防部在聲明中指出，美軍在行動中有7名士兵受傷，不過在傷者中有5人已重返崗位，有兩人仍在復原中，7名傷者都是受到槍傷或被彈片擊中。

