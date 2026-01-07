為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    35國出席巴黎峰會挺烏克蘭安全　義大利：不會派兵

    2026/01/07 05:12 中央社

    支持烏克蘭的「志願者聯盟」峰會今天在法國巴黎舉行，義大利總理梅洛尼重申，義大利不會向烏克蘭領土派遣軍隊。德國則表示，可能會在烏克蘭附近的北約國家部署軍隊。

    支持烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）今天在巴黎舉行會議，共35國出席，目標是保障烏克蘭安全，並促成烏克蘭持久與公正的和平。

    義大利總理府晚間發布新聞稿指出，梅洛尼（Giorgia Meloni）在會中重申義大利對烏克蘭安全的支持，這是義大利長期的承諾，她也重申義大利政府在保障烏克蘭安全問題上的幾個關鍵立場，特別是義大利不會派遣軍隊到烏克蘭領土。

    「義大利晚郵報」（Corriere della Sera）報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在會後向記者表示，德國有可能在烏克蘭附近的北大西洋公約組織（NATO）國家部署軍隊，而非直接部署在烏克蘭境內。梅爾茨說明，德國的兵力部署類型和規模必須由德國政府和議會決定，德國政府「不排除任何可能性」。

    義大利總理府表示，此次會議確認烏克蘭、美國、歐洲和其他夥伴之間的高度共識，重點是完善義大利長期的倡議，基於「北約第五條」的安全保障措施。此保障會被納入一個更廣泛的協議，由美國華府協調，確保烏克蘭主權與獨立，包括建立一個有效全面的機制以監督停火，並加強烏克蘭軍事力量。

    義大利總理府強調，在此背景下，聯盟所有成員一致認為，對俄羅斯保持高度集體壓力至關重要且勢在必行。（編輯：李佩珊）1150107

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播