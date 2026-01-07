為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    瑞士酒吧大火案業者致歉　慘重傷亡引發超收質疑

    2026/01/07 03:12 中央社

    瑞士一間酒吧跨年夜發生大火，造成40人喪生，至少116人受傷，酒吧業者今天表示他們「悲痛欲絕」，並承諾全力配合調查人員。由於死傷慘重，也引發酒吧人數是否超過容納限制的質疑。

    法新社報導，酒吧老闆賈克．莫瑞提與潔西卡．莫瑞提（Jacques and Jessica Moretti）夫婦，自3日因本案開始接受刑事調查以來，首度發表公開聲明。

    他們說：「言語無法充分形容那晚在Le Constellation酒吧發生的悲劇。」

    他們強調：「在任何情況下，我們都不會試圖逃避相關責任。」

    另一方面，克蘭蒙丹納鎮長費侯（Nicolas Feraud）今天告訴記者，鎮上的酒吧每年都應接受安檢，但他坦言：「我們深感抱歉。我們沒有收到任何關於（該酒吧）檢查未完成的跡象。」這場大火在1月1日凌晨席捲了「星座」酒吧，罹難者多為青少年。

    針對2020至2025年間酒吧都沒做消防檢查的情況，酒吧所在的瓦萊邦（Valais）克蘭蒙丹納市（Crans-Montana）市長費侯（Nicolas Feraud）告訴記者：「我們深感抱歉。我們沒掌握到沒做安檢。」

    檢方指出，火災迅速蔓延可能是因為仙女棒點燃酒吧地下室天花板所致。為了隔音，天花板覆有泡棉材料。

    費侯還說，市鎮內的酒吧理應每年接受消防檢查，而2019年Le Constellation檢查結果為合格，當年天花板的隔音泡棉被認為符合標準，且基於這家酒吧的規模，並不需要安裝火災警報器。

    他說，法律並未強制要求主管機關檢查這類建材，但「法院將必須決定，是否無論如何都應該這樣做」。

    據路透社報導，這場大火除了造成40人喪生，還導致至少116人受傷。慘重的傷亡人數引發酒吧人數是否超過容納限制的質疑。

    費侯對此表示，酒吧的最大容量為200人，緊急出口設計為兩層樓各可疏散100人。他說，他不清楚樓下的出口當晚是否正常運作，這將由調查人員來確定。（編譯：李佩珊）1150107

