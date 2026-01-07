為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    負債累累還要硬蓋！中國未來5年要增蓋高鐵路線19％至6萬公里

    2026/01/07 00:09 編譯盧永山／綜合報導
    中國近年砸巨資興建高速鐵路，但目前長達5萬公里的高鐵路線僅5%有獲利。（歐新社檔案照）

    中國近年砸巨資興建高速鐵路，但目前長達5萬公里的高鐵路線僅5%有獲利。（歐新社檔案照）

    香港《南華早報》報導，儘管近年來中國砸下巨資興建高速鐵路，但目前長達5萬公里的高鐵路線僅5%有獲利，中國國家鐵路集團（中國國鐵）日前仍堅稱，未來5年還要增蓋高鐵路線19%至6萬公里，以提高中國各地的連結。

    中國國鐵表示，在2026年至2030年的「第15個5年計畫」中，將把全國的鐵路路線拉長至約18萬公里，其中高鐵路線將增6萬公里，占鐵路路線的三分之一。在2021年至2025年間，中國的高鐵路線激增約33%，從3萬7900公里增至5萬零400公里，鐵路路線則增加12.8%，從14萬6300公里增至16萬5000公里。

    中國國鐵擬定的的最新目標，凸顯未來5年北京當局將進一步鞏固中國在高鐵在全球的主導地位。根據國際鐵路聯盟（UIC）2025年7月在世界高鐵大會上發表的報告，中國的高鐵路線總長度已占全球的逾7成。

    不過，中國國鐵猛蓋高鐵路線，恐加劇該公司沉重的債務。港媒《明報》2025年12月27日報導，中國高鐵項目持續面臨巨大債務，截至2024年底，中國國鐵總負債達6.2兆元人民幣（約新台幣28兆元），負債率63.5%；且中國全國僅有京滬、京津、滬杭、滬寧、寧杭、廣深港高鐵等少數位於經濟發達、人口密集地區的路線獲利，里程約占中國所有高鐵路線的5%。

    不過，中國國鐵聲稱，截至2025年底，負債率已下降1個百分點至62.5%。

    《中國經營報》2024年5月25日報導，中國全國至少有26座高鐵車站因地點偏遠、周邊設施不足、客流量低而處於閒置狀態。 

