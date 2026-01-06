西班牙公主提供金援？ 官方發聲明警告：AI詐騙勿上當

西班牙王儲蕾歐諾兒公主。（歐新社檔案照）

代表西班牙王位繼承人、阿斯圖里亞斯女親王蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）的基金會近日警告，詐騙分子在社群媒體開設冒名帳號，利用人工智慧（AI）生成的假公主影像，宣稱提供民眾金錢，騙取民眾先支付「手續費」，基金會提醒民眾勿受騙。

英國《衛報》6日報導，社群平台TikTok上出現多個宣稱為「蕾歐諾兒」（Leonor）的假帳號，聲稱只要先支付數百美元「手續費」，就能獲得高達數千美元的款項，受害者匯款後，對方通常會以各種理由，繼續要求更多費用，然後突然失聯。這些假帳號使用AI生成影片「冒充」這名現年20歲的西班牙王位繼承人，使假帳號的發文，看起來更像公主本人的承諾。

請繼續往下閱讀...

對此，阿斯圖里亞斯女親王基金會（Princess of Asturias Foundation）在官網發表聲明警告，「本基金會並沒有提供任何資金援助、補助計畫、中獎抽籤或者任何其他涉及個人金錢利益」的方案，蕾歐諾兒公主也不會透過基金會向個別民眾提供財務協助，任何發出與此有違的訊息或帳號，「都是假的」。

西班牙主流媒體《國家報》（El País）2024年曾調查發現，這類詐騙使用的電話號碼，全來自多明尼加共和國，其中部分影片瀏覽次數甚至突破100萬。

蕾歐諾兒公主是西班牙國王菲利佩六世與王后雷蒂西亞的長女。菲利佩六世2014年即位，蕾歐諾兒隨即成為王位繼承人。她將於今年完成為期3年的軍事訓練。若日後登基，將是西班牙自1833年的伊莎貝爾二世以後，首位女君主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法