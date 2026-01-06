為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    匈牙利傳奇導演貝拉塔爾辭世 享壽70歲

    2026/01/06 22:59 中央社
    匈牙利電影導演貝拉塔爾1月6日去世，享年70歲。（EPA）

    匈牙利電影導演貝拉塔爾1月6日去世，享年70歲。（EPA）

    以長鏡頭、黑白影像及描繪荒涼景致聞名的匈牙利傳奇導演貝拉塔爾（Bela Tarr）今天辭世，享壽70歲。他最廣為人知的代表作是長達7小時的史詩巨片「撒旦的探戈」。

    匈牙利國家通訊社米蒂新聞社（MTI）報導其死訊時，引用了導演貝尼狄克弗立高夫（Benedek Fliegauf）代表貝拉塔爾家屬發布的聲明。

    當地新聞網站Telex引述這份聲明報導：「我們懷著沉痛心情宣布，導演貝拉塔爾在經歷長期重病後於今晨去世。」

    貝拉塔爾1955年出生於匈牙利南部大學城貝契（Pecs），16歲時用父親送他的攝影機，展開業餘拍片生涯。

    之後他加入匈牙利首屈一指的實驗電影工作室「貝拉巴拉希工作室」（Bela Balazs Studio），並於1977年推出首部劇情長片「居巢」（Family Nest，或譯「家庭公寓」）。

    他執導了匈牙利第一部獨立劇情長片「媽的毀滅吧」（Damnation），此作於1988年柏林國際影展（Berlin International Film Festival）放映，共同編劇是經常與他合作的卡撒茲納霍凱（Laszlo Krasznahorkai），也就是去年的諾貝爾文學獎得主。

    貝拉塔爾最廣為人知的代表作則是1994年上映的「撒旦的探戈」（Satantango），這部長達7小時的史詩巨作，聚焦東歐共產體制崩潰及物質與精神的衰敗。該片改編自卡撒茲納霍凱的知名作品之一。

    2011年完成最後一部劇情長片「都靈之馬」（The Turin Horse）後，貝拉塔爾宣布退休，但他仍在2017與2019年分別執導一部片。

    近年來，貝拉塔爾致力培育新一代導演，曾於匈牙利、德國及法國多所電影學院講授課程。他在2019年接受匈牙利「全球政經週刊」（HVG）訪問時表示：「我想做的事都做完了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播