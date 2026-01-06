「超級智慧」摧毀人類?「AI末日」來臨時間延後原因曝

AI技術與人類示意圖。（路透檔案照）

曾推演人工智慧（AI）技術時程，並預言最快2027年就達到能夠毀滅人類程度的AI專家柯科塔伊洛（Daniel Kokotajlo），已把自己先前提出的「AI末日」發生時間往後延，理由是「通用人工智慧」（AGI）技術發展速度，比他原本預期的慢。

英國《衛報》6日報導，通用人工智慧指在大多數認知工作上，已能取代人類的AI技術，一直是AI安全的重要議題，ChatGPT在2022年問世後，被認為加速AGI的發展時程。曾在AI模型開發公司OpenAI任職的柯科塔伊洛，去年4月發表《AI 2027》報告，提出AI失控風險，設想AI技術不受控制地發展，最終導致出現超越人類的「超級智慧」摧毀人類的可能情境。他將2027年定為AI最可能達到能夠完全自主寫程式、自主開發AI技術的一年。

請繼續往下閱讀...

不過，柯科塔伊洛和其團隊在更新版預測中，把預期AI能夠完全自主寫程式的時間點，修正為2030年代初期，而非2027年；預期「超級智慧」出現的時間則落在2034年，並且不再猜測AI何時可能毀滅人類。他在社群媒體發文寫道，「事情看起來比《AI 2027》設想的情境更慢，我們發表（該報告）時，原本就有比2027年還晚的時程，現在又再往後一點了」。

《AI 2027》報告發表後，引發兩極反應。柯科塔伊洛團隊曾表示，2027年是其推測時間點中「最有可能的」，團隊中有看法認為還需要更久。

《國際AI安全報告》（International AI Safety Report）共同作者、AI風險管理專家莫瑞（Malcolm Murray）表示，過去一年不少人把這個時間表往後挪，因為他們發現AI的表現起起伏伏，若要讓「AI 2027」的情境成真，AI會需要具備更多能處理現實複雜情境的實務能力，「我想人們開始明白，現實世界的龐大慣性，會拖慢社會被徹底改變的速度」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法