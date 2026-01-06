為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    嚴寒天候席捲歐洲各地 荷蘭交通癱瘓、法國5人喪命

    2026/01/06 22:45 中央社
    荷蘭首都阿姆斯特丹5日被白雪覆蓋。（路透社）

    荷蘭首都阿姆斯特丹5日被白雪覆蓋。（路透社）

    歐洲多地今天遭嚴寒天氣侵襲，降雪與結冰狀況迫使荷蘭取消數以百計航班，法國則有5人因道路交通事故喪生。

    路透社報導，由於資訊科技系統當機加劇全國鐵路網絡的混亂情形，荷蘭今天一早全面暫停國內列車行駛，直到格林威治標準時間上午9時後才陸續恢復部分服務，但熱門旅遊城市阿姆斯特丹周邊地區仍有交通問題。

    自阿姆斯特丹前往巴黎的高速列車「歐洲之星」（Eurostar）若非停駛就是延誤；史基普機場（Schiphol Airport）有400多航班取消，其中多由法荷航空集團（Air France-KLM）的荷蘭公司營運。身為歐洲主要轉運中心之一，阿姆斯特丹的交通已連續第5天遭冬季天候癱瘓。

    德國南部與東部今天清晨氣溫降至攝氏零下10度以下，許多地方遭白雪覆蓋，就連靠近北海（North Sea）的地區也不例外。氣象學家預測本月9日將有一波風暴來襲，北部和東部將降下大雪。

    法國持續遭冰寒天氣籠罩，巴黎地區及全國多地昨天降雪後，夜間氣溫急凍。法國西部與北部6座小型機場關閉，不過巴黎兩座主要機場預計不會取消航班。

    BFM電視台及其他法國媒體報導，自昨天以來已有5人死於與嚴寒天氣相關的道路交通事故。巴黎公車昨天暫停服務，儘管現已恢復行駛，狀況仍相當混亂。

    同時，英國氣象局（Met Office）昨天指出，英國多數地區本週將持續面臨冬季天候威脅，並因大雪對蘇格蘭中部發出嚴重程度僅次紅色的琥珀色警報（amber warning）。

    大雪和豪雨本週也在西巴爾幹半島各地肆虐，造成道路封閉、電力中斷及河水氾濫。波士尼亞與赫塞哥維納首都塞拉耶佛（Sarajevo）昨天有一名女子遭不堪濕雪重負的樹壓傷身亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播