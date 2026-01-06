為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美媒：川普要求委內瑞拉新領袖採取親美措施 驅逐反美勢力

    2026/01/06 21:26 中央社
    美國總統川普聲稱，委內瑞拉副總統羅德里格斯已「宣誓就職」為該國新領袖，並準備與華府合作。（法新社檔案照）

    美國總統川普聲稱，委內瑞拉副總統羅德里格斯已「宣誓就職」為該國新領袖，並準備與華府合作。（法新社檔案照）

    美國政治新聞網POLITICO報導，川普政府已要求委內瑞拉代理總統羅德里格斯採取多項親美措施，包括遏制販毒、驅逐反美勢力、停止銷售石油給美國對手、推動自由選舉並讓出權力。

    美國本月3日對委內瑞拉發動攻擊，直接把委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）押送至紐約受審後，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣誓就任代理總統。

    POLITICO報導，根據一名知情美國官員及一位了解政府內部討論的人士，美國官員已告訴羅德里格斯，美方希望她至少採取3項措施，包括遏制毒品流通，驅逐伊朗、古巴等反美國家特工或網絡，並且停止銷售石油給美國對手。

    這兩名消息人士指稱，美國官員也希望羅德里格斯最終能推動自由選舉並讓出權力。但這些要求的期限具有彈性，美國官員強調選舉並非迫在眉睫。

    根據POLITICO，羅德里格斯似乎是美國潛在策略中的關鍵人物，儘管她是馬杜洛的長年盟友，且具備深厚的社會主義背景，但川普團隊仍有信心她會聽命行事。川普曾警告，如果她不合作，將面臨軍事行動。

    白宮對上述報導不予置評。美國國務院回應POLITICO詢問時，援引國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前發言，稱美國政府預期羅德里格斯會比馬杜洛更願意配合。

    委內瑞拉駐日內瓦聯合國代表團未立即回應置評要求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播