歐洲多國聲明領土不可侵犯普世原則 力挺丹麥捍衛格陵蘭主權

美國總統川普近日再度表明對格陵蘭的企圖心。（美聯社檔案照）

美國總統川普在成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅後，再度公開表示對格陵蘭的企圖心。為此，德國、法國等歐洲國家領袖6日發表共同聲明，重申格陵蘭屬於丹麥，格陵蘭事務僅能由該島和丹麥決定。

《美聯社》、《法新社》6日報導，法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、英國領袖加入丹麥的行列，共同捍衛格陵蘭的主權。這份聯合聲明表示，位於北極地區的格陵蘭屬於丹麥，「丹麥和格陵蘭事務，由丹麥和格陵蘭，並且僅由他們決定」。

聲明強調遵守國際法和聯合國憲章中尊重主權領土和邊界之原則的重要性。聲明說，「北極安全依然是歐洲的一大優先要務，並且攸關國際和大西洋兩岸安全」，北大西洋公約組織（NATO）已經表明北極地區的優先重要性，「我們和其他許多盟邦已經提高我們的存在、活動和投資，來維持北極安全，並且嚇阻對手」。

聲明指出，包括格陵蘭在內，丹麥是北約的一員，因此，北極的安全必須以和美國在內的北約盟邦合作下，以維護聯合國憲章主權、領土完整與國界不可侵犯性等原則下，共同達成，「這些是普世原則，我們將努力不懈捍衛這些原則」。

這份聲明由英國首相施凱爾、丹麥總理佛瑞德里克森、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼、波蘭總理圖斯克和西班牙總理桑傑士共同署名。聲明同時指出，美國是「這項努力中不可或缺的夥伴」。

