《艾蜜莉在巴黎》真實開銷曝光！奢華生活年負債恐逾212萬元

Netflix喜劇《艾蜜莉在巴黎》在各國都擁有超高人氣，且平台官方也已續訂了第六季，但就有研究揭露了在戲劇中，女主角所呈現出的生活方式，實際上究竟需要花費多少錢。

英媒《每日郵報》今（6日）報導，每年約有5000萬名來自世界各地的旅客造訪巴黎，而美國行銷公司「Searchbloom」近日揭露了《艾蜜莉在巴黎》女主角艾蜜莉（Emily Cooper）的高昂生活成本。「Searchbloom」估計，若在巴黎擔任網路行銷公司的主管，艾蜜莉的年薪約為3萬6300英鎊（約新台幣154萬4114元）。

然而，這樣的收入遠不足以支撐她在劇中的奢華生活，艾蜜莉位於拉丁區（Quartier latin）的標誌性公寓，實際年租金約為2萬4477英鎊（約新台幣104萬1182元），且水電等生活必須開銷同樣不便宜，每年約為1752英鎊（約新台幣7萬4525元）。

據報導，劇中艾蜜莉也經常在巴黎各地的餐廳用餐，若每週至少外食2次，1年下來餐飲支出將高達2393英鎊（約新台幣10萬1823元）。此外，頻繁搭乘計程車、每週至少2次外出喝雞尾酒，以及每天買咖啡等花費，也會讓年度支出再增加約3300英鎊（約新台幣14萬417元）。

甚至艾蜜莉還經常穿著Chanel、Hermès等頂級精品，估計艾蜜莉每年的豪華治裝費約為5萬6698英鎊（約新台幣241萬2142元）。綜合以上數據，艾蜜莉在巴黎的生活方式，每年花費約超過9萬英鎊（約新台幣382萬8932元），如果依照她的工作收入，在現實中恐怕會背負超過5萬英鎊（約新台幣212萬7257元）的債務。

