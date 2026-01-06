美國持續封鎖下 委內瑞拉恐將迎來經濟崩潰

委內瑞拉經濟極度仰賴石油出口，在美國持續封鎖下，預期中的經濟衰退恐惡化成經濟崩潰。（路透）

《紐約時報》指出，美國對委內瑞拉能源出口實施的部分封鎖，預計將導致該國今年逾70％的石油產量停產，該國將損失主要的公共收入來源，從而引發人道危機，包括該國最大雇主、委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）恐裁員數萬人，並大幅削減員工福利。

川普政府上個月開始針對向亞洲市場運送委內瑞拉原油的油輪進行封鎖後，導致PDVSA公司的出口癱瘓。為了維持油井運轉，PDVSA一直將原油轉移到儲油罐，並將停泊在港口的油輪改造成浮式儲油設施。這項策略僅為PDVSA爭取一些時間，避免無法儲存已開採但無法售出的石油，但剩餘的儲油空間僅能維持到本月底。如果封鎖持續下去，委國政府預計該國石油日產量將從去年底約120萬桶驟降至不到30萬桶。

委國政府設想的最壞情況是，今年的全國石油產量將僅限於美國雪佛龍公司營運的油田，該公司持有川普政府頒發的在委國作業的特殊許可證，並自上月11日部分封鎖開始以來，成為唯一一家定期從委國出口石油的公司。這種情況將迫使PDVSA裁員數萬人，並大幅削減員工福利。近年來，委國經濟在經歷多年惡性通膨和糧食短缺後，出現溫和的復甦跡象，但川普的經濟施壓政策扼殺這項進展，如今更有可能讓預期中的經濟衰退，惡化成另一次經濟崩潰。

根據丹佛大學委國經濟專家推估，石油出口約佔委內瑞拉公共收入的40％，且石油業的實際經濟影響更大，因為該國大部分其他經濟活動都依賴原油銷售收入。

《路透》指出，官方數據顯示，委國擁有全球最大的石油儲量，約佔全球儲量的17％、高達3030億桶，超過沙烏地阿拉伯，但由於數十年的管理不善、投資不足和制裁，原油產量仍遠低於產能。該國石油開採主要受限於發電困難，1970年代原油日產量曾高達350萬桶，當時佔全球石油產量的7％以上，但2010年代日產量跌破200萬桶，去年平均日產量僅約110萬桶，佔全球產量僅1％，大致相當於美國北達科他州的石油產量。

川普5日在《美國國家廣播公司新聞》（NBC News）採訪中表示，他預計18個月內能讓委國增產石油，以挽救受重創的經濟，「我們必須讓這個國家先恢復元氣，我們必須先整頓這個國家，不能馬上舉行選舉」。川普也提到，若美國石油公司能重返委國，美國將透過某種方式予以補償，「我們必須投入大量資金，而石油公司會負擔這筆開銷，之後委國會經由美國政府或公司營收來取得補償」。

然而，萊斯大學拉丁美洲能源計畫主任莫納迪表示，全球所有石油巨頭乃至較小公司，都會密切關注事態發展，但前提是當地必須先有政治穩定與政策明確性。他指出，若要委國恢復到過去高峰時產量，投資金額恐怕高達1000億美元並耗時約10年，而且還必須假設這段期間內企業能在毫無阻礙的情況下運作。

