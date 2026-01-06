白宮副幕僚長直言實力是「世界鐵律」 稱格陵蘭應屬於美國

白宮副幕僚長米勒5日受訪表示，「格陵蘭顯然應成為美國的一部分」。（路透）

美國總統川普對委內瑞拉採取軍事干預行動後，川普對格陵蘭的企圖心再度受到國際關注。白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）5日表示，格陵蘭顯然應該屬於美國，並宣稱這個世界取決於「實力、武力和力量」。美國獨立派參議員桑德斯批評米勒這番談話，是十足的帝國主義。

《紐約時報》、《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，向來扮演川普政府外交政策幕後重要推手的米勒，在CNN主持人塔柏爾（Jake Tapper）的節目上，被追問是否排除對格陵蘭動武，米勒質疑丹麥對格陵蘭的主權主張，表示美國是北大西洋公約組織（NATO）的主力，為了確保北極區域安全、捍衛北約和其利益，「格陵蘭顯然應成為美國的一部分」；不過他也說，不一定得動用軍事力量，「沒有人會為了格陵蘭的未來，與美國發生軍事衝突」。

米勒這番話，時值其妻子日前才在美軍對委內瑞拉行動後，發文貼出圖片，暗示美國即將拿下格陵蘭，以及川普也重申對取得格陵蘭的企圖心。米勒說，「我們生活在一個取決於實力、武力、力量的世界」，「這是世界的鐵律」；「我們是超級大國，在川普總統領導下，我們將以超級大國的身份行事」。

他也呼應川普所說治理委國，以及開發其龐大石油資源的意圖，表示「美國正在掌管委內瑞拉」，因為美軍就部署在委國外面，美國對其石油和進行商貿能力實施完全禁運，「我們定條件」、「他們要進行商貿，需要我們的允許」。

獨立派聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）在CNN訪問中，批評米勒的言論「為帝國主義下了一個絕佳定義」，他說，「川普已經表明要委內瑞拉的石油，就我所知，這就是帝國主義，我懷疑全世界的人現在都在說『我們正倒退到50、100年前，勢力龐大的國家為了自然資源，剝削較貧窮國家』」。

