日本將修訂安保3文件 中國稱已構成威脅

日本首相高市早苗表示，今年將推進修訂安全保障3份文件。（法新社）

針對日本首相高市早苗表示，今年將推進修訂安全保障3份文件，中國外交部今天稱，這反映出日本加速推進「再軍事化」的危險動向，已經對地區和世界和平與安寧構成威脅，揚言中方絕不允許軍國主義死灰復燃。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應相關提問時表示，根據日本媒體披露，此次日方修訂安保3文件的重點內容，包括增加防衛費、修改「無核三原則」、取消武器出口限制和大力發展進攻性軍事力量等。這反映出日本加速推進「再軍事化」的危險動向，勢必損害地區和平穩定，國際社會必須高度警惕。

請繼續往下閱讀...

她說，為了防止日本軍國主義死灰復燃，「開羅宣言」、「波茨坦公告」等具有國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。日本憲法對軍力、交戰權、戰爭權也作出了嚴格限制。

毛寧稱，近年來日本右翼勢力加速推進擴武強軍，一步一步突破「專守防衛原則」等戰後規則和國際規定，挑戰戰後國際秩序；還炮製出「受人威脅、無處可退」的假像，以「生存防衛」為藉口，把本國民眾綁上戰車，以實現其背後的野心。

她最後揚言，日本右翼勢力推動「再軍事化」，已經對地區和世界和平與安寧構成威脅。中國與全世界愛好和平的國家與人民「絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許軍國主義死灰復燃。」

高市早苗5日在記者會談及安全保障政策。她指出，與2022年上次修訂安保3文件（國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫）時相比，國際局勢已發生巨大變化。

高市早苗列舉，在印太地區，中國與北韓的軍事力量持續增強，中俄、俄國與北韓之間的合作不斷強化；各國也從俄羅斯入侵烏克蘭的經驗中，開始加速因應無人機等新型戰爭型態，以及長期衝突的準備。

她強調，安全保障環境正在「加速度」發生變化，為了以堅定的決心守護日本的獨立與和平，以及國民的生命與生活，政府將以今年內完成安保3文件修訂為目標，持續推動相關檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法