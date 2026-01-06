日本熊不冬眠了？ 專家示警：3月中旬後須加強戒備

日本專家示警，這個冬天已經有許多熊開始依賴人類的食物，因此3月中旬以後，需要進一步加強警戒。（圖取自@fnnp-hs7mr「YouTube」）

原本應該進入冬眠季節的時期，但在年末年初，熊出沒的事件仍接連發生。對此，岩手大學農學部副教授山內貴義示警，這個冬天，因山中食物不足，許多熊已經開始依賴人類的食物，因此3月中旬以後，勢必進一步加強警戒。

《FNN》報導，去年12月25日耶誕節深夜，1輛行駛於宮城縣內的計程車行駛過程中，突然有隻熊衝到車前，司機稱這隻熊大概有1.5公尺高；12月30日跨年前夕，1隻熊闖入營業中的溫泉旅館設施內，滯留約5小時後，被相關單位實施緊急獵殺；今年元旦當天，在北海道厚岸町，有民眾散步時發現疑似熊的足，根據發現的足跡判斷，其體型被認為與2023 年曾襲擊乳牛並遭到撲殺的巨大熊「OSO18」相當，警方已呼籲居民提高警戒。

另外在秋田縣，因熊造成的人員傷亡接連發生，即使到了2026年，市區內的目擊通報仍幾乎每天出現，至今已累計8起。環境省表示，2025年全國因遭熊襲擊而喪生的人數達13人；熊的撲殺數量則高達9765隻，雙雙創下自統計開始以來的最嚴重紀錄。

對於從去年秋季開始頻傳的熊害，2026年可能會面臨何種狀況，山內貴義指出，一般認為熊大約會冬眠到3月，但也有研究顯示，氣溫升高會導致冬眠結束得更早。若春天提早到來，熊可能也會提早醒來，但山區仍然沒有足夠的食物。那些已經學會在市區覓食的熊，可能會突然大量出現在人類生活圈。

山內貴義提醒，這個冬天因為山裡面的食物不足，已經有許多熊已經開始依賴人類的食物，因此到了一般認為的熊冬眠期結束的3月中旬後，必須進一步加強警戒，以免再次面臨熊害。

