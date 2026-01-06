為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不用花錢升等！專家揭經濟艙「這一側」座位 腿部空間更寬敞

    2026/01/06 20:40 即時新聞／綜合報導
    選擇飛機「右側」的座位，可以免費增加機上的腿部空間。（彭博社）

    選擇飛機「右側」的座位，可以免費增加機上的腿部空間。（彭博社）

    在搭飛機旅行時，除非多花錢升等至商務艙或頭等艙，否則在飛機座位上幾乎不可能擁有盡情伸展雙腿的空間。不過，有1個小技巧可以在不額外付費的情況下，得到更多的空間。

    英媒《每日郵報》今（6）日報導，這個技巧就是選擇飛機「右側」的座位。由於旅客在訂票時，許多航空公司會要求付費才能升級或指定座位，但英國消費者保護組織「Which?」發現，選擇飛機右側、座位編號為D、E或F（而非左側的A、B、C），可能可以獲得更多的腿部空間。

    據報導，許多的飛機型號中，一般在右側的座位，會比左側多出約1.27公分到2.54公分的腿部空間，這樣的情況甚至適用於廉航上的位子。因此，「Which?」建議旅客優先挑選右側的座位。此外，位於隔板前方、緊急出口旁，或機尾位置的座位，也通常擁有較寬敞的空間。

    此外，還可以事先查詢飛機的實際機型與座位配置，以波音737為例，第3排至第15排的D、E、F座位，腿部空間是經濟艙內最為寬敞的；而空中巴士A321neo，右側則可多出約2.54公分的腿部空間，在該機型中，第3排至第17排的D、E、F座位，座椅間距為73.7公分，相比之下，左側第30排至第40排的座位僅有71.12公分。

