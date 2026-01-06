馬杜羅效應習近平對台動武?《彭博》：牽動科技供應鏈可能遭大規模制裁

分析指出，習近平若想效仿川普，對台灣發動軍事行動，面臨的風險遠高於川普。（路透檔案照）

美國總統川普派兵捉拿委內瑞拉總統馬杜羅，並押送至紐約接受毒品恐怖主義審判，促使外界討論中國國家主席習近平是否可能對台灣如法炮製。不過，《彭博》6日分析，中國面臨的風險遠高於美國，尤其是一旦動搖全球科技供應鏈，可能遭各國強力反制。

《彭博》分析，對習近平而言，對台灣採取任何軍事行動所付出的代價，將遠高於川普對委內瑞拉的舉措。美國能以有限代價在「自家後院」逮捕一名獨裁領袖，但中國若圖謀攻佔或封鎖台灣，極可能遭到西方陣營大規模制裁，一如俄羅斯全面入侵烏克蘭後的情況，這將對經濟低迷多年的中國造成巨大衝擊。

進一步而言，川普封鎖委內瑞拉石油出口，主要衝擊的僅是最大買家中國，但只要限制台灣出口，尤其是全球最先進的晶片，全球科技供應鏈勢必遭到重創，從而引發更大規模的國際反彈。新加坡外交部前常任秘書比拉哈里（Bilahari Kausikan）在社群媒體「臉書」發文指出，「中國不可能指望對台動武而不引發任何實質反制，無論你怎麼看中國領導層，他們絕不會拿共產黨的正當性當賭注」。儘管習近平近年積極推動中國軍力現代化，但升級後的部隊仍未經實戰考驗，若真的對台動武，還得考慮美國、日本、澳洲、南韓等美國盟友可能介入。

從中國對美國突襲逮捕馬杜羅後的初步反應來看，中國有意塑造自身是全球「穩定燈塔」的形象，而非採取高風險行動。《路透》另指出，中國是凝聚全球輿論反對美國對委行動的關鍵，這考驗中國在外交努力上的極限。

