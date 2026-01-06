為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日參議員石平訪台喊「台灣是獨立國家」 中國外交部氣炸嗆8字

    2026/01/06 18:13 記者陳鈺馥／台北報導
    日本維新會參議員石平6日抵達台北松山機場，高喊台灣是一個獨立國家。（記者陳逸寬攝）

    日本維新會參議員石平6日抵達台北松山機場，高喊台灣是一個獨立國家。（記者陳逸寬攝）

    被中國制裁禁止入境的日本參議員石平今日訪台，他在松山機場高喊，今天來到台灣就是要證明，中華人民共和國和中華民國是兩個不同國家，台灣絕不是中國的一部分，「台灣就是一個獨立的國家」。中國外交部發言人毛寧今日下午被問到此事，氣炸嗆聲「宵小狂言、不值一評」，直接就說「下一個問題」。

    石平稍早抵台後激動指出，因為中華人民共和國對他進行制裁，不允許他進入中國國境，「那麼我今天順利進入台灣的國境，進入中華民國的國境，充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分」。

    石平說，「台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國、大陸的中國沒有一毛錢的關係」。他今天來台灣就是要證明這一點，告訴世界「台灣就是一個獨立的國家」。

    中國外交部下午舉行例行記者會，對於媒體問及，石平訪台直言這證明台灣是一個獨立國家，中方有何評論？毛寧隨即搖頭開嗆，「宵小狂言不值一評」，接著就說「下一個問題」。

