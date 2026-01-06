為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    噁！中國霸王茶姬店員「手攪」奶茶影片 引爆爭議

    2026/01/06 19:54 即時新聞／綜合報導
    中國飲料店霸王茶姬發生一起店員「手攪」奶茶的爭議。（路透）

    中國飲料店霸王茶姬發生一起店員「手攪」奶茶的爭議。（路透）

    中國知名手搖店霸王茶姬捲入食安風波爭議。一則店員拍攝的「手攪」奶茶影片今日（6）曝光，影片中可以看見女店員未配戴手套，徒手擠檸檬片後，直接在杯內手動攪拌，大批網友質疑品牌衛生問題，事件迅速在社交平台發酵，成為熱門討論話題。

    根據《香港01》 報導，影片中一名穿著霸王茶姬員工服的女子未戴手套，徒手直接接觸原料並攪拌飲品，有消費者質疑且擔憂飲品食安問題，由於該影片發布後引起巨大反彈，不少網民留言批評「再也不喝」、「太噁心」，然而，店員稱自己是在店內打烊後模仿印度奶茶，才拍攝的搞笑影片，發布時也貼了娛樂標籤，聲稱未售出此產品，但對該說法網友仍不買單。

    事後，霸王茶姬官方回應，影片確實是在打烊後處理報廢物料時所拍攝，該名女員工已被辭退，門市也無限期進行停業、整頓。

    這起事件不僅讓霸王茶姬品牌受影響，也進一步引發大眾對食品衛生安全討論熱潮，消費者普遍認為，不論目的為何，只要涉及品牌形象與食安問題，就應極度重視衛生標準，不容忽視。

