川普邀請分蛋糕？石油巨頭否認 兩大公司對委內瑞拉「有陰影」

美國總統川普政府傳出本週將與美系石油巨擘高層會面，研商在委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美軍逮捕後，如何重啟並擴張該國石油產能。儘管川普聲稱已與「所有」石油公司達成共識，但包括艾克森美孚、雪佛龍及康諾普飛利浦等大廠高層指稱，至今尚未與白宮進行正式協商，說法明顯分歧。由於委國石油設施因長期投資不足與制裁而毀損嚴重，重建估計需耗時多年並投入數十億美元，白宮甚至考慮提供政府補貼，藉此引導美企重返這片擁有全球最大原油儲量的南美國土。

《路透》報導，川普週末曾公開表示，他已與各大石油商就「馬杜洛下台前後」的布局進行多次溝通，並稱業者已準備好大舉進場。然而，多名石油產業高層向媒體爆料，美國三大石油巨頭——艾克森美孚（Exxon Mobil）、康諾普飛利浦（ConocoPhillips）與雪佛龍（Chevron）至今並未與白宮商討委國具體的營運計畫。一名消息人士直言：「在馬杜洛被捕之前或之後，這三家公司都沒有人與白宮談過營運事宜。」

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）對此回應，美方深信石油業者已準備好投入資金，重建被馬杜洛政權摧毀的能源基礎設施。雖然川普向《NBC News》坦承，在美軍發動閃電突襲逮捕馬杜洛前，並未正式向企業進行簡報，但他強調業者一直都清楚政府「想做點什麼」。

分析指出，委內瑞拉雖坐擁全球最大已探明原油儲量，且部分原油適合美國煉油廠處理，但要恢復產量，仍需多年時間與數十億美元投資。此外，基礎設施老舊、政治前景不明、法律風險與美國長期政策走向，都是企業考量的關鍵變數。

然而，石油巨頭對重返委國持保留態度。除了目前唯一在當地有營運項目的雪佛龍外，艾克森美孚與康諾普飛利浦在近二十年前曾遭遇前領袖查維茲（Hugo Chavez）將產權「收歸國有」，至今仍有數十億美元的資產求償官司在國際仲裁中拉鋸。業者擔心，若缺乏明確的法律框架與長期外交政策支持，重金投資恐再次化為烏有。

