中國官員私下認了！馬杜羅被捕是「巨大重擊」 戳破習近平保護傘

委內瑞拉總統馬杜羅（左）遭美軍生擒並押解至紐約受審，這幕畫面重創北京外交信譽，證實中國無力保護其在拉美的最堅定夥伴。（路透）

美國特種部隊突襲生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），這場軍事行動的餘波正重創北京的外交信譽。據《路透》獨家披露，一名中國官員私下坦承，馬杜羅被捕對中國而言是「一記重擊」（big blow）；更令習近平當局難堪的是，就在美軍動手前數小時，中國特使才剛與馬杜羅握手合影。分析指出，這證明北京的「全球安全倡議」在美軍實力面前形同虛設，已在拉美親中陣營引發恐慌。

《路透》報導指出，美軍發動行動的時間點，讓北京當局措手不及。中國拉美事務特使邱小琪才剛在卡拉卡斯與馬杜羅結束會面，意在展示北京對這位「全天候戰略夥伴」的堅定支持。然而，中國外交官行程甫結束，美軍隨即執行逮補行動。分析認為，這顯示華府在執行重大戰略目標時，並未將中國在當地的影響力納入考量，此舉無疑讓北京的大國外交顏面蒙塵。

北京安全倡議面臨考驗 拉美盟友觀望

報導提到，北京過去20年來積極在拉美拓展影響力，並成功利誘巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜及宏都拉斯等國與台灣斷交，轉向中國。習近平更積極推銷「全球安全倡議」，試圖建立美國以外的安全架構。然而，隨著川普政府展現強硬軍事手段，馬杜羅的落網讓這些簽署了中國安全倡議的國家產生疑慮：北京是否有能力在危機時刻提供實質保護？

「中國-全球南方計畫」聯合創辦人歐蘭德（Eric Olander）受訪時分析：「中國目前能提供給委內瑞拉的實質支持微乎其微。」他指出，北京雖然會聯合其他發展中國家在輿論上聲援，但面對美軍的實質行動，北京缺乏有效的因應手段。

王毅批美越權 專家：北京選項有限

對於美方行動，北京目前的反應主要集中在外交辭令。中國外長王毅5日在北京會見巴基斯坦外長時，強烈指控美國：「我們從不接受任何國家自詡為『世界法官』（world judge）。」

委內瑞拉自查維茲時代起便是中國在拉美的核心盟友，馬杜羅更曾在2016年將兒子送往北京大學留學，雙方關係密切。據統計，2024年中國從委內瑞拉進口了價值約16億美元（約新台幣520億元）的商品。如今馬杜羅在紐約受審，分析人士認為，這將迫使北京重新評估其在拉美的戰略風險。

