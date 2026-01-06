想註銷微博要等15天？ 網友分享多年前試「1神招」秒成功

有網友分享，在李文亮評論區留言「刁邁乎」，帳號馬上被封，成功完成註銷帳號，不用等猶豫期。（路透社資料照）

想要註銷中國社群平台「新浪微博」，根據平台規定，註銷需經過15天冷靜期，申請後進入14天猶豫期，期間不登錄，系統會進行後續處理，而有網友說，多年前猶豫期還要30天的時候，他去李文亮評論區留言「刁邁乎」，帳號馬上被封。

社群平台「Threads」上，有網友分享，由於微博上有太多前任的痕跡，想要試著註銷這個讓人傷心的帳號，系統提示他要等30天，不想等的他反手去李文亮（2019新冠病毒疫情的「吹哨人」）評論區，甩個「刁邁乎」，很快就被封號。2019新冠病毒疫情的「吹哨人」

留言區有網友分享在中國類似的「利用規則漏洞」招數，像是：廢棄車變成垃圾場投訴沒人理，直到噴了「民主自由」，第2天車就被移走了、老農掉到河裡沒人救，大罵總書記馬上有警察來撈、有媽媽帶小孩逛商場小孩不見，她去砸金店，很快出入口都被封，小孩成功找到。

不過原PO提醒，這是他2年前的成功案例，現在的微博審核沒有那麼敬業了，可能要多試幾次、多等2天才能成功。另外，被封號後同一個手機號碼還能夠輔助註冊微博帳號，但輔助註冊的帳號需要用帳號密碼登入，不能用手機登入。

