雀巢奶粉原料出包！恐害嬰兒食物中毒嘔吐 官方急回收

雀巢近日發表聲明，旗下部分SMA嬰兒配方奶粉與較大嬰兒適用的後續配方奶粉，可能含有「仙人掌桿菌」毒素。（彭博）

國際食品巨頭雀巢（Nestlé）在多個歐洲國家回收部分嬰幼兒配方奶粉產品，原因是部分批次可能含有可引發食品中毒的毒素。雀巢強調，儘管目前未接獲相關不適通報，仍基於審慎原則主動回收，並呼籲家長停止使用受影響產品。

《BBC》報導，雀巢5日發表聲明，旗下部分SMA嬰兒配方奶粉與較大嬰兒適用的後續配方奶粉，可能含有「仙人掌桿菌」毒素，中毒症狀通常反應迅速，包括嚴重的嘔吐、噁心及腹部痙攣。雀巢警告，相關產品不適合再餵食嬰幼兒，呼籲消費者配合回收作業。

雖然目前尚未出現經確認的病例，但雀巢仍「出於謹慎」採取行動，以確保嬰幼兒安全。雀巢在聲明中強調：「嬰兒的安全與健康是我們的最高優先事項，對於此次事件造成家長、照顧者及消費者的疑慮與不便，我們深表歉意。」

公司同時指出，並非所有SMA產品皆受影響，其餘未列入回收範圍的產品批次與其他雀巢商品，均可安心食用。針對已購買受影響批次的消費者，雀巢承諾將提供全額退款。

雀巢進一步說明，此次問題源自其中一名供應商所提供的原料，目前已展開內部調查並與相關單位合作處理。受影響產品的批號，已公布於雀巢官方網站與英國食品標準局（food.gov.uk）平台，供消費者查詢。

