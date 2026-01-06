為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    雀巢奶粉原料出包！恐害嬰兒食物中毒嘔吐 官方急回收

    2026/01/06 17:14 即時新聞／綜合報導
    雀巢近日發表聲明，旗下部分SMA嬰兒配方奶粉與較大嬰兒適用的後續配方奶粉，可能含有「仙人掌桿菌」毒素。（彭博）

    雀巢近日發表聲明，旗下部分SMA嬰兒配方奶粉與較大嬰兒適用的後續配方奶粉，可能含有「仙人掌桿菌」毒素。（彭博）

    國際食品巨頭雀巢（Nestlé）在多個歐洲國家回收部分嬰幼兒配方奶粉產品，原因是部分批次可能含有可引發食品中毒的毒素。雀巢強調，儘管目前未接獲相關不適通報，仍基於審慎原則主動回收，並呼籲家長停止使用受影響產品。

    《BBC》報導，雀巢5日發表聲明，旗下部分SMA嬰兒配方奶粉與較大嬰兒適用的後續配方奶粉，可能含有「仙人掌桿菌」毒素，中毒症狀通常反應迅速，包括嚴重的嘔吐、噁心及腹部痙攣。雀巢警告，相關產品不適合再餵食嬰幼兒，呼籲消費者配合回收作業。

    雖然目前尚未出現經確認的病例，但雀巢仍「出於謹慎」採取行動，以確保嬰幼兒安全。雀巢在聲明中強調：「嬰兒的安全與健康是我們的最高優先事項，對於此次事件造成家長、照顧者及消費者的疑慮與不便，我們深表歉意。」

    公司同時指出，並非所有SMA產品皆受影響，其餘未列入回收範圍的產品批次與其他雀巢商品，均可安心食用。針對已購買受影響批次的消費者，雀巢承諾將提供全額退款。

    雀巢進一步說明，此次問題源自其中一名供應商所提供的原料，目前已展開內部調查並與相關單位合作處理。受影響產品的批號，已公布於雀巢官方網站與英國食品標準局（food.gov.uk）平台，供消費者查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播