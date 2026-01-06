為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    左右為難！馬杜羅被捕對美制裁？中國含糊回應

    2026/01/06 16:59 中央社
    中國外交部發言人毛寧。（歐新社檔案照）

    

    委內瑞拉總統馬杜羅遭美軍逮捕後，引渡美國受審。中國外交部今天批評美方在國內法院起訴並審判馬杜羅，嚴重侵犯委內瑞拉的國家主權。不過被問及中方是否會帶頭呼籲對美實施制裁，則未正面回應。

    據陸媒澎湃新聞，中國外交部下午舉行例行記者會，由發言人毛寧主持，外媒提問持續聚焦美國逮捕馬杜羅的行動。

    當被問及中方是否承認由副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的委內瑞拉臨時政府？毛寧表示，「中方尊重委內瑞拉的主權獨立，尊重委內瑞拉政府按照本國的憲法和法律作出的安排」。

    中國支持聯合國安理會行動

    至於被問及中方是否會呼籲對美實施制裁，毛寧則表示，「美國作為安理會的常任理事國，無視國際社會的嚴重關切，肆意踐踏委內瑞拉的主權安全，中方對此堅決反對。我們支持安理會履行維護國際和平與安全的首要責任」。

    馬杜羅在美國受審時不認罪，並稱「我仍然是委內瑞拉總統」。對此，毛寧批評美方無視馬杜羅的國家元首身分，公然在國內法院起訴並進行審判，嚴重侵犯委內瑞拉的國家主權，嚴重破壞國際關係的穩定。

    她說，任何國家都不能將本國的規則凌駕於國際法之上。中方呼籲美方立即釋放馬杜羅與其夫人，並確保他們的人身安全。

