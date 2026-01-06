救出阿山吉的男人！ 馬杜羅重金聘「王牌律師」 曾幫安隆案被告無罪脫身

委內瑞拉總統馬杜羅請律師波拉克為其辯護。圖為波拉克。（美聯社）

委內瑞拉強人總統馬杜羅（Nicolas Maduro）遭美軍突襲生擒後，5日首度現身紐約聯邦法院應訊。面對「毒品恐怖主義」等重罪指控，馬杜羅當庭不認罪，並聘請了赫赫有名的王牌律師波拉克（Barry J. Pollack）組建夢幻辯護團。外媒揭露，波拉克正是先前讓「維基解密」創辦人阿山吉（Julian Assange）重獲自由的關鍵推手，更曾在美國商業史上著名的「安隆案」中打贏艱困戰役。

據《NBC News》報導，波拉克是紐約精品律師事務所「Harris St. Laurent & Weschler LLP」的合夥人，執業超過30年，專攻極其複雜的法律戰。在接手馬杜羅案之前，他最廣為人知的戰績，就是擔任阿山吉的首席辯護律師長達十餘年。

阿山吉因洩露美國軍事機密面臨《間諜法》指控，但在波拉克的運籌帷幄下，2024年成功與美國司法部達成認罪協議，讓這位遭到長期監禁的洩密者重獲自由。如今，波拉克再次站上地緣政治與法律交鋒的最前線，站在他身邊的，變成了自稱遭「綁架」的委內瑞拉總統。

波拉克的戰績不僅止於阿山吉。他曾為涉入2000年代驚天醜聞「安隆案」（Enron）的前會計師克勞茲（Michael Krautz）辯護，在絕大多數被告都遭定罪的肅殺氛圍下，成功爭取到「完全無罪」的判決，被視為業界奇蹟。此外，他也曾為一名被誤判殺害雙親、坐冤獄17年的紐約男子翻案，成功撤銷所有指控。

美國法律權威評級指南《錢伯斯美國》（Chambers USA）形容波拉克是法律圈的菁英，一位「思慮縝密、極具深度的律師」，評價他「生活、呼吸，甚至連睡覺都在想著打官司」。

美國刑事辯護律師協會（NACDL）會長比瑞爾（Andy Birrell）向《NBC》表示，波拉克處理阿山吉這種「國際爭議人物」的經驗，將成為馬杜羅案的最佳武器。比瑞爾形容波拉克「極其細心且深藏不露」，擅長將複雜的法律概念轉化為陪審團聽得懂的語言，「他散發出一種絕對的可信度」。

該協會候任會長歐文（C. Melissa Owen）則精準分析指出：「他擁有常春藤名校的智慧，卻兼具美國中西部人的親和力，能與公眾有效溝通。」

對於為何接下這位獨裁者的委託？波拉克尚未公開回應，但他曾於今年4月受訪時透露其執業哲學：「當我見到客戶時，他們通常正面臨人生中最糟的危機。最終，我不再是一個陌生人，而是陪他們度過生命難關的戰友。」

