    首頁 > 國際

    美媒：中國可能很快承認委國新總統 保障當地利益

    2026/01/06 16:48 中央社
    委內瑞拉副總統羅德里格斯，已宣誓就任臨時總統。（路透）

    委內瑞拉副總統羅德里格斯，已宣誓就任臨時總統。（路透）

    美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦後，副總統羅德里格斯已宣誓就任臨時總統。華爾街日報報導，中國對馬杜羅管理經濟不善而感失望的情況下，可能很快承認委國下任總統，以保護其能源、礦業和製造業方面的利益。

    華爾街日報5日報導，20年來中國一直在拉丁美洲建立密切關係，美國將委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）趕下台，突然改變了中國國家主席習近平在西半球的博弈格局。這也可能使中國在該地區施展其經濟和外交影響力時，變得更加謹慎。

    報導表示，美國此次清除馬杜羅，也削弱了習近平倡導的一種理念，就是在美國實力不斷衰落之際，「百年未有之大變局正加速推動」全球形勢向有利於中國的方向轉變。

    報導表示，美國去年12月發布「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，其中點名中國並誓言要在拉丁美洲「拒絕非西半球的競爭者」。數日後，中國也發布「中國對拉丁美洲和加勒比（海）政策文件」，中方主張維護拉丁美洲各國的國家主權，並「反對霸權主義和強權政治」。

    秘魯太平洋大學（Universidad del Pacífico）中國與亞太研究中心的研究員杜拉多（Leolino Dourado）表示，中國非常重視「全球南方」，因為這讓中國能夠與傳統大國抗衡。如果美國以警察自居，或施壓地區國家背棄中國，這會讓中國感到不安。

    報導表示，中國已表明會與委國繼續合作。中國外交部發言人林劍5日表示，「無論委內瑞拉政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作的意願不會改變，中方在委內瑞拉的合法利益也將依法受到保護。」

    委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已宣誓就任臨時總統。

    有分析師認為，在對馬杜羅的經濟管理不善感到多年失望之後，中國「不會為他流太多眼淚」，並可能會迅速承認委國下任總統，以保護其在能源、礦業和製造業方面的利益。

    另有分析師認為，中國對事件的反應是「清醒」的，反映出委內瑞拉未來的不確定性，以及中國挑戰美國的意願有限。

