2噸炸藥險在市中心爆炸！巴基斯坦破獲特大恐攻案 控印度幕後黑手

巴基斯坦反恐警察週一（5日）宣布，在南部港口城市喀拉蚩破獲重大恐怖襲擊陰謀，查獲約兩噸的炸藥與引信。（歐新社）

巴基斯坦反恐警察週一（5日）宣布，在南部港口城市喀拉蚩（Karachi）破獲一宗重大恐怖襲擊陰謀，查獲約兩噸的炸藥與引信。據《美聯社》報導，這批致命軍火是由非法組織「俾路支解放軍」（BLA）所持有，計畫在市中心發動攻擊。當局在行動中逮捕三名嫌疑人，成功攔截一輛已裝填完畢、隨時可引爆的炸彈車。

巴基斯坦反恐高階官員拉里克（Zulfiqar Ali Larik）與警方副監察長馬希薩爾（Ghulam Azfar Mahesar）在週一的記者會上指出，這批包含炸藥、引信與引爆裝置的軍火，是從局勢動盪的西南部俾路支省（Balochistan）秘密運抵喀拉蚩。調查顯示，恐怖組織計畫利用這些材料在市區繁華地帶發動連環攻擊，警方在現場甚至發現一輛已經改裝完成、載滿炸藥的「自殺式炸彈車」。

馬希薩爾透露，此次行動是警方與情報單位的聯合成果。當局最初僅鎖定一名嫌疑人，但在對其進行深入偵訊後，順利掌握其他成員的藏匿處，進而發動第二波突擊。目前執法單位仍在全城展開搜捕，務求將其餘在逃成員繩之以法。

「俾路支解放軍」（BLA）是活躍於巴基斯坦西南部的分離主義組織，自2000年代初期以來，便以爭取自治及爭奪當地自然資源為名，對巴國政府發動武裝叛亂。拉里克在記者會上直言，BLA的行動背後有印度支持，儘管新德里方面始終嚴正否認相關指控。

事實上，巴基斯坦與鄰國阿富汗及死對頭印度的關係長期緊張，巴基斯坦經常指責兩國暗中資助BLA及巴基斯坦塔利班（TTP）。就在去年三月，BLA曾發動一場慘絕人寰的火車襲擊案，造成包含多名士兵在內的33人喪生，當時巴國安全部隊擊斃了50名攻擊者，才成功救出剩餘乘客。

近年來，BLA的攻擊目標呈現明顯轉變，開始頻繁鎖定「中巴經濟走廊」（CPEC）相關計畫，以及在當地工作的中國籍技術人員。2022年，一名與BLA關聯的女性自殺炸彈客在喀拉蚩大學校園附近引爆，造成三名中國籍教師罹難。

當局指出，BLA近來更試圖利用女性與青少年作為攻擊工具，以規避警方的安檢。上週，警方才在喀拉蚩拘留一名疑似遭網路招募、正準備執行自殺任務的青少女。雖然該名少女最終被認定為「受害者」而非犯罪主體，但此趨勢已引起國安專家高度警戒。隨著2026年地緣局勢持續緊繃，巴基斯坦在應對境內分離主義與極端勢力的威脅上，顯然面臨更為複雜的挑戰。

