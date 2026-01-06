剛喊習近平「大哥」秒被抓！CNN：馬杜羅下場震撼北京 網民竟妄想犯台

委內瑞拉總統馬杜羅（右）被美軍抓捕前，才與中國特使邱小琪會面。（路透資料照）

美國陸軍三角洲特種部隊（Delta Force）執行夜間突襲，成功在委內瑞拉首都卡拉卡斯生擒獨裁總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。美國有線電視新聞網 （CNN）6日報導指出，此舉不僅重創北京在拉丁美洲的戰略佈局，更在中國社群媒體引發詭異現象：大批小粉紅將美軍行動視為「武力犯台範本」，相關話題閱讀量飆破6.5億次。對此，民進黨立委王定宇接受CNN訪問時駁斥：「中國不是美國，台灣也不是委內瑞拉。」

剛喊習近平「大哥」 馬杜羅數小時後被捕

CNN在報導中揭露極具諷刺意味的獨家細節：就在馬杜羅被美軍從臥室抓走的前幾小時，他才剛與中國拉美事務特使邱小琪合影，並在米拉弗洛雷斯宮（Miraflores Palace）對北京領導層大獻殷勤。馬杜羅當時甚至肉麻笑稱：「我感謝習近平主席持續的情誼，他就像我的老大哥（older brother）。」言猶在耳，這位北京「最鐵盟友」隨即遭美軍活捉，讓中國外交顏面無光。

微博6.5億閱讀量 網民幻想「有樣學樣」

儘管北京官方迅速譴責華府行徑如同「世界警察」，但在中國社群平台微博上，輿論焦點卻狂熱轉向台灣。截至5日晚間，相關話題在微博獲得超過6.5億次瀏覽量。許多中國網民興奮討論：「既然美國能在自家後院抓人，中國為何不能對台灣如法炮製？」解放軍相關社群帳號更藉機宣傳軍力，警告「若無核心能力，危機來襲時無法保護人民」。

針對中國網民的狂熱幻想，台灣民進黨立委王定宇向CNN明確表示，駁斥中國可能效仿美軍先例攻擊台灣的說法。王定宇強調：「中國不是美國，台灣不是委內瑞拉。那種認為中國可以在台灣執行同樣行動的比較，是錯誤且不恰當的。」他一針見血指出：「中國對台灣在軍事上從未缺乏敵意，他們缺乏的是可行的手段。」

總部位於比利時布魯塞爾的非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）則指出，美軍行動不大可能直接改變北京對台動武的時間表，這取決於中國內部經濟與解放軍實力。但他警告，美國此舉確實創造了軍事手段達成外交目標的「新常態」，台灣應思考如何提升嚇阻力。

