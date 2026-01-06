用錢打發？伊朗民眾持續示威 官方宣布每月將發250元

用錢打發？伊朗民眾持續示威 官方宣布每月將發250元2026/01/06 16:49 即時新聞／綜合報導
伊朗民眾示威不斷，當局宣布將向絕大多數公民每人每月發放100萬伊朗土曼（約新台幣250元）。（法新社）
伊朗各地民眾上街抗議通貨膨脹、貨幣貶值，怒吼聲浪傳遍全國，伊朗政府對此宣布一項財政救濟計畫，將向絕大多數公民每人每月發放100萬伊朗土曼（約新台幣250元），一共持續4個月。
綜合外媒報導，伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）在國營電視台表示，100萬伊朗土曼將直接匯入帳戶，但不能當成現金使用，讓民眾用這筆「額度」來交易基本生活物資，伊朗逾9000萬人口中差不多有8000萬人可以收到。
據了解，100萬伊朗土曼目前在伊朗的購買力，約可換到100顆雞蛋或1公斤紅肉，若是白米或雞肉則可購買數公斤。另外，伊朗平均月薪換算約200美元（約新台幣6300元），最低的可能僅有100美元（約新台播3150元）。
英國金融智庫Bourse & Bazaar基金會分析，伊朗當局可能希望發錢來平息不滿情緒，畢竟這筆款項對最貧困的窮人來說肯定能改善生活，但對中產階級則是沒什麼用，此舉「不太可能改變伊朗民眾對經濟和未來的普遍絕望」。