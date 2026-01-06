最大苦主！馬杜羅失勢 中國衛星通信等技術投資恐毀於一旦

馬杜羅曾是習近平的坐上賓。（路透資料照）

南華早報報導，在美國總統川普活捉委內瑞拉總統馬杜羅後宣布，華府將管理委內瑞拉，並修復該國原油基礎設施，這顯示從衛星地面站、油田系統到通訊網絡等，北京在委國建置的資產岌岌可危。

報導說，在Captain Manuel Rios空軍基地的El Sombrero追蹤站，以及在波利瓦爾州（Bolivar）盧艾帕（Luepa）的備用站，不僅為委內瑞拉唯一的遙測衛星提供支持，也是中國少數可存取的海外地面設施。

這些由中國國企「中國長城工業集團」建造的追蹤站，處理由中國研發的民用觀測衛星VRSS-2的遙測、追蹤與指令操作，中國於2017年在委內瑞拉發射該衛星。

儘管相關設施是因委國需求而建設，但也支持中國更廣泛的衛星追蹤與數據中繼站，尤其是北京不斷擴大的太空野心，因地緣政治緊張，而難以確保海外地面設施的局面下。

中國也是委內瑞拉最大的外國投資人，以及主要石油買家之一。根據中國石油天然氣集團2014年的宣傳，中國工程師以現代鑽井平台、注水系統與煉油廠升級，協助改造委國老舊的油田，在一些地區的油田產量甚至提高8倍之多。

美國國務卿魯比歐指出，美國不需要委內瑞拉的石油，但也不允許「美國的敵人控制這些資源」，顯然意指中國與俄羅斯。

中國在委內瑞拉的電信網絡也岌岌可危。華為、中興通信等協助打造委國核心數位系統的公司，現在面臨合約取消、限制或制裁的局面。

於1999年開始在委內瑞拉營運的華為，20年來與委國國營電信營運商「委內瑞拉電信公司」（CANTV）密切合作，而且深入參與委國的國家基礎設施，這些曾由「一帶一路」倡議與國家採購協議支持的合作關係，或許很快將瓦解。

