    國際

    抵禦混合戰威脅！芬蘭全民培養「媒體識讀」力抗俄羅斯假訊息

    2026/01/06 16:22
    芬蘭總理奧爾波。（法新社）

    隨著俄烏戰爭邁入第四年，以及芬蘭加入北約，面臨俄國日益頻繁的宣傳攻勢與假訊息壓力，芬蘭政府正積極將「媒體識讀」納入全國課綱，並將其視為國防與民主防線的核心。這套全方位的防禦機制，讓芬蘭在歐洲媒體識讀指數中蟬聯榜首，成為全球應對混合戰爭的典範。

    芬蘭教育體系長期以來將媒體識讀視為基本公民技能。赫爾辛基市教育專家哈卡拉（Kiia Hakkala）接受《美聯社》採訪時表示：「具備良好的媒體識讀能力是一項極為重要的公民技能，這不僅攸關國家的安全，更直接影響到我們民主制度的穩定。」

    這套教學計畫並非單一課程，而是跨學科地融入各年級教學中。對於年僅3歲的幼兒，老師會透過分析圖畫、故事與簡單的媒體內容，培養其對訊息的分析與懷疑能力。自1990年代以來，這項課程已發展得極為成熟，不僅針對學童，政府也為較易受假訊息誤導的高齡族群提供相關進修管道。

    芬蘭教育部長阿德勒克魯茲（Anders Adlercreutz）坦言，過去難以想像世界會演變成現在的模樣。他指出：「我們正遭受大量假訊息的轟炸，民主制度正受到這些錯誤訊息的嚴峻挑戰。」

    憑藉這套深植於文化的教育體系，芬蘭在保加利亞索非亞開放社會研究所（Open Society Institute）編纂的「歐洲媒體識讀指數」中，自2017年至2023年均穩居榜首。專家認為，這種強大的公眾免疫力，正是芬蘭在複雜國際形勢下維持穩定的關鍵。

