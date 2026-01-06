大阪拉麵店擬禁中國人入店 雙重定價價差1.6倍引爆爭議

日本大阪1家拉麵店因考慮禁止中國人入店，讓該店的雙重定價在社群平台上引起話題。（圖擷取自@japanloveryman社群平台「X」）

日前日本大阪一家拉麵店在社群平台「X」發文公告，由於外國人相關的糾紛有9成是中國人引起，考慮今後禁止中國人入店，在網路上掀起討論，有人支持，但也有人指出，中國人鬧事的原因是因為不滿拉麵的雙重定價，英文版的售價大約是日文版的1.6倍。

雙重定價是指對同1商品或服務設定2個以上不同價格的情況，在國外的觀光設施並不罕見，像是印度的泰姬瑪哈陵、埃及的吉薩金字塔、柬埔寨的吳哥窟都有本國人與外國人票價。而該拉麵的的爭議在於，看得懂一些漢字的中國人可能因價格與英文版菜單不同報警，以一碗含稅1130日圓（約新台幣231元）的拉麵為例，英文版菜單價是1900日圓（約新台幣389元），差距約1.6倍。

因此有網友認為，與其直接張貼禁止中國人，不如貼滿「避免中國人平安符」，像是台灣獨立、香港獨立、西藏獨立、台灣加油、8964，中國人自然不會上門。也有網友認為，個案直接到禁止一個國籍的人入店，會不會有點太超過，只要禁止不守日本規矩的中國人就好。

對此，日本學者木曾崇認為，這起案例證明了以「外國人附加費」形式實行雙重定價注定失敗，店家設定「使用非日文=外國人」，碰到看得懂漢字的外國人時，這個方法馬上破功，如果直接開口問「是否為外國人」會構成歧視，大排長龍的店家這樣做會導致等更久與工作人員的負擔。

木曾崇推薦他在美國拉斯維加斯學習時看到的方法，當旅遊旺季時，一些熱門餐廳會「提高售價」，不過當地人悄悄秀出身分證給工作人員後，可以拿到正常價格的菜單。夏威夷也有類似案例，只需出示當地的駕照或州身分證，就能在包括：飯店、餐廳、主題公園、水族館和博物館等眾多場所享受折扣。

