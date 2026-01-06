為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    科羅拉多20多年來首例！女登山客慘遭美洲獅奪命 當局射殺兩惡獅

    2026/01/06 16:49 即時新聞／綜合報導
    美國科羅拉多州日前發生一起罕見的美洲獅攻擊事件。（法新社）

    美國州日前發生一起罕見的美洲獅攻擊事件。一名女性登山客於元旦期間在偏遠步道健行時，不幸遭美洲獅襲擊身亡，這是該州自1990年代末期以來首宗美洲獅致命攻擊事件。

    《美聯社》報導，這起不幸事件發生於洛磯山國家公園以東的克羅西爾山步道。死者證實為現年46歲、來自科羅拉多州科林斯堡的克莉絲汀·瑪麗·科瓦奇（Kristen Marie Kovatch）。拉里默爾郡驗屍官辦公室週一（5）發表聲明指出，科瓦奇的死因為頸部受壓導致的窒息，傷勢與美洲獅攻擊特徵完全吻合。

    根據調查，案發當天中午，兩名登山客在格倫黑文社區東南方發現了科瓦奇的遺體，當時一隻美洲獅仍守在遺體附近，兩人隨即投擲石塊才將其驚走。其中一名登山客本身是醫師，隨即上前急救，但發現科瓦奇已無脈搏。

    科羅拉多州公園與野生動物管理局發言人凡胡斯（Kara Van Hoose）表示，在攻擊事件發生後，巡邏員於該區域獵殺了兩隻美洲獅。經過生物檢驗，其中一隻雄性美洲獅的四隻腳爪上均發現了人類DNA，證實其曾接觸過死者；另一隻被擊斃的美洲獅則未發現相關跡證。官員透露，儘管目擊者稱現場可能有第三隻美洲獅出沒，但經過連續四天的地毯式搜索，並未發現其蹤跡，目前搜索行動已告一段落。

    這起悲劇是科羅拉多州自1990年代末期以來，首宗美洲獅致死案件，也是過去十年來全北美洲發生的第四起。

