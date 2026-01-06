誤以為詐騙！男子忽略1電郵 銀行帳戶竟一夜「全歸零 」

一名男子發現自己銀行帳戶餘額在一夜間歸零，詢問銀行發現帳戶遭到「凍結」；示意圖。（資料照）

一覺醒來發現畢生積蓄彷彿瞬間蒸發，對任何人而言都是難以承受的衝擊。澳洲一名男子近日在社群平台分享自身經歷，表示前些日子登入銀行帳戶時發現，自己在銀行的所有存款顯示為零，讓他瞬間腦袋空白，向銀行確認後發現自己的帳戶被凍結，竟是因為自己忽略了銀行的一封電子郵件。

根據《每日郵報》報導，澳洲一名男子羅斯（Ross），上個月拍攝影片分享他在登入澳洲遺產銀行（Heritage Bank）帳戶時，畫面顯示所有帳戶餘額歸零。羅斯形容當下「感覺瞬間反胃」，並立即撥打銀行緊急客服專線求助。

請繼續往下閱讀...

羅斯表示，在電話中等待約10分鐘後，客服人員告知他帳戶並非遭盜領，而是被銀行暫時凍結。他對此感到相當困惑，反覆強調帳戶顯示為零而非無法操作，直到客服確認其居住與身分資訊後，帳戶才立即恢復正常。但他坦言，這件事已經造成他的心理陰影。

而事後羅斯才發現，銀行其實過去曾寄送電子郵件要求他更新居住狀態資料，但因為郵件內容措辭模糊，且附有檔案，讓他誤以為是詐騙信件而沒有理會。對此，銀行也發表聲明致歉，表示在部分情況下，若客戶資訊需再次確認，銀行依法須暫時限制帳戶存取，並強調客戶資金始終安全無虞。

