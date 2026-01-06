川普強奪格陵蘭恐分裂北約 中俄將拿到「絕佳機會」

格陵蘭島的貿易、防禦、地緣政治重要性日益凸顯，使其成為美國和歐洲潛在的導火線。（法新社）

美國總統川普去年底提出的「唐羅主義」，在美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜羅後更加具體化。《彭博》6日分析，川普瓦解馬杜羅政府的理由，已加劇歐洲官員的擔憂，他們可能很快就會面臨丹麥半自治領土格陵蘭島問題上的生死抉擇。

川普在4日解釋他扣留馬杜羅並由美國「接管」委內瑞拉的決定，稱其為19世紀「門羅主義」的現代復興，即他口中的「唐羅主義」。該原則本質上主張美國有權領導整個西半球，並控制其中任何關鍵資產。在川普看來，這也包括格陵蘭島。

在對委內瑞拉發動軍事打擊後，川普明確將格陵蘭島與美國聯繫起來，稱他「絕對」需要出於安全目的控制這個半自治領土。這並非川普的虛張聲勢，白宮最近在一份國家安全戰略中也闡述這個邏輯。川普如今利用這項政策為其大膽干預委內瑞拉的行為辯護，這表明他並非隨口胡謅。

對於歐洲和北大西洋公約組織（NATO）而言，這將產生極其深遠的影響。川普若對格陵蘭島採取行動，將使美國與其領導並參與創建的北約其他成員國為敵，損害北約的信譽，並給歐盟帶來前所未有的壓力，迫使其進入軍事領域。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）5日晚間在丹麥電視台TV2表示：「如果美國選擇對另一個北約國家發動軍事攻擊，那麼一切都將停止，包括北約本身，以及自二戰結束以來建立的安全體系。」

當然，格陵蘭島並非委內瑞拉，許多歐洲官員迅速指出這一點。該島受北約集體防禦保障，該保障規定，對任何一個成員國的攻擊都等同於對所有成員國的攻擊。理論上，這應該能夠對任何傳統的軍事攻擊起到相當大的嚇阻作用。

然而，丹麥國際問題研究所的美國外交政策專家桑德加德（Rasmus Sondergaard）表示：「隨著川普將此一理念付諸行動，局勢進一步惡化，這表明他為了追求自身利益，將不惜一切代價。」

知情人士透露，丹麥政府對此深感擔憂，他們認真對待川普的威脅，並未將其視為空洞的言論或談判策略。哥本哈根方面近期的公開聲明也反映這種擔憂，政府大多不願公開表態，以免加劇緊張局勢。佛瑞德里克森坦言：「我相信他（川普）是認真的，這當然是不可接受的，對格陵蘭施加的壓力是不可接受的。格陵蘭已明確表示，它希望自主決定自己的未來。這個未來不應由他人定義。」

雖然格陵蘭是自治領地，自治政府掌控大部分內政事務，但丹麥負責監督這座北極島嶼的國防和安全。隨著氣候變遷開闢新的貿易路線並使更多自然資源湧現，該地區的重要性日益凸顯。作為回應，俄羅斯和中國都向該地區投入更多資源，與美國及其北約盟國爭奪控制權。

美國干預格陵蘭將對這種力量平衡產生深遠影響，並有可能在此過程中破壞整個西方聯盟的穩定。

對北約而言，這個前景引發一個令人不安的問題，其最強大的成員國是否仍認為聯盟承諾具有約束力，還是可有可無？這也凸顯聯盟內部的一個結構性缺陷，北約第五條共同防禦條款並未明確規定，如果一個成員國攻擊另一個成員國該如何處理。

華府智庫德國馬歇爾基金會的美國和跨大西洋安全政策專家賴瑟（Ian Lesser）表示：「如果格陵蘭問題真的演變成軍事衝突（儘管可能性極小），這將使北約和跨大西洋關係陷入真正的危險，並成為中俄兩國的絕佳機會。」

