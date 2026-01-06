為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日本島根縣2天連震19次 氣象廳：未來一周慎防規模5以上地震

    2026/01/06 15:36 即時新聞／綜合報導
    日本氣象廳今（6）日上午在臨時記者會呼籲，島根縣、鳥取縣民眾在未來一周內，需密切注意餘震動態，尤其是規模5以上的地震。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    日本氣象廳今（6）日上午召開臨時記者會，宣布稍早在島根縣內陸東部發生的強震，地震規模從6.2上修為6.4，震源深度仍為10公里，同時別提醒島根縣、鳥取縣民眾，在未來一周內密切注意餘震動態，尤其是規模5以上的地震。

    綜合日媒體報導，日本當地時間上午10點18分（台灣時間上午9點時18分），在島根縣內陸東部觀測到規模6.4地震，島根縣松江市、安來市以及鳥取縣境港市、日野町、江府町，也測得最大震度5強，所幸並無海嘯風險。據氣象廳觀測資料顯示，島根縣東部從昨（5）日下午開始至今，已累積發生19次地震。

    氣象廳地震海嘯監測部門負責人海老田綾貴呼籲，民眾在未來一周請務必注意震度為5級或以上的地震，同時提醒在震度強烈的地區，落石和山體滑坡的風險正在增加，還請多加留意接下來地震活動和降雨情況，部分積雪較多的山區則要警惕雪崩。

    海老田表示，根據過去案例，島根縣內陸東部曾在發生類似震級的地震後，於後一周內再次出現規模相同的地震，因此不排出規模更強的地震發生可能性，尤其是在強震發生後的2至3天內。

