變天是假象？委國流亡軍警揭：將領仍效忠馬杜羅親信與體制

一名委內瑞拉前軍官4日在哥倫比亞邊境接受《法新社》專訪。（法新社）

流亡海外的委內瑞拉前軍警官員6日評估指出，儘管馬杜羅（Nicolas Maduro）已遭美軍逮捕，但委內瑞拉真正的變革尚未降臨。他們認為，該國武裝部隊高層依然堅定效忠原有的查維茲派體系，若不徹底更換高層司令部，政權更迭僅是表象。

軍方高層效忠不變 流亡者指更換將領是關鍵

據《法新社》報導，曾於2019年投誠的前特種部隊官員坎西諾（Williams Cancino）表示，委國內部真正的權力結構並未隨馬杜洛被捕而崩解。坎西諾指出：「軍方高層完全效忠於既有政權。如果事情要真正改變，首先需要一個全新的高層司令部。」

流亡官員觀察到，目前的權力似乎仍由內政部長卡貝尤（Diosdado Cabello）與國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）掌控，2位權臣皆受美國通緝。目前軍方體系，甚至馬杜羅的親生兒子，皆已向代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣誓效忠。一名匿名受訪的前上校直言：「目前的武裝部隊領導層，僅是獨裁政權的附屬品。」

前偵查員德爾加多（Cleberth Delgado）對目前的過渡進程持懷疑態度。他表示，許多流亡軍官正準備返回委內瑞拉，目標是取代現有的軍方領導層。德爾加多強調，他們正等待正確的時機，以支持一個透過普選產生的新政府。

然而，美國國務卿魯比歐日前表態指出，在委內瑞拉「選舉並非首要任務」。美國總統川普也已明確排除由反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）領導國家的可能性，這項立場與流亡者的期待存在落差。

儘管部分流亡人員提及採取武力手段，但坎西諾強調，他們不希望見到衝突，更不希望爆發內戰。坎西諾指出，他不願見到昔日兄弟對殘，僅希望同僚能做出正確選擇。目前，流亡前軍警正密切觀察軍方領導層是否會因應局勢變遷而「靠邊站」，讓國家走向真正的民主轉型。

