為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    變天是假象？委國流亡軍警揭：將領仍效忠馬杜羅親信與體制

    2026/01/06 14:54 編譯陳成良／綜合報導
    一名委內瑞拉前軍官4日在哥倫比亞邊境接受《法新社》專訪。（法新社）

    一名委內瑞拉前軍官4日在哥倫比亞邊境接受《法新社》專訪。（法新社）

    流亡海外的委內瑞拉前軍警官員6日評估指出，儘管馬杜羅（Nicolas Maduro）已遭美軍逮捕，但委內瑞拉真正的變革尚未降臨。他們認為，該國武裝部隊高層依然堅定效忠原有的查維茲派體系，若不徹底更換高層司令部，政權更迭僅是表象。

    軍方高層效忠不變 流亡者指更換將領是關鍵

    據《法新社》報導，曾於2019年投誠的前特種部隊官員坎西諾（Williams Cancino）表示，委國內部真正的權力結構並未隨馬杜洛被捕而崩解。坎西諾指出：「軍方高層完全效忠於既有政權。如果事情要真正改變，首先需要一個全新的高層司令部。」

    流亡官員觀察到，目前的權力似乎仍由內政部長卡貝尤（Diosdado Cabello）與國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）掌控，2位權臣皆受美國通緝。目前軍方體系，甚至馬杜羅的親生兒子，皆已向代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣誓效忠。一名匿名受訪的前上校直言：「目前的武裝部隊領導層，僅是獨裁政權的附屬品。」

    前偵查員德爾加多（Cleberth Delgado）對目前的過渡進程持懷疑態度。他表示，許多流亡軍官正準備返回委內瑞拉，目標是取代現有的軍方領導層。德爾加多強調，他們正等待正確的時機，以支持一個透過普選產生的新政府。

    然而，美國國務卿魯比歐日前表態指出，在委內瑞拉「選舉並非首要任務」。美國總統川普也已明確排除由反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）領導國家的可能性，這項立場與流亡者的期待存在落差。

    儘管部分流亡人員提及採取武力手段，但坎西諾強調，他們不希望見到衝突，更不希望爆發內戰。坎西諾指出，他不願見到昔日兄弟對殘，僅希望同僚能做出正確選擇。目前，流亡前軍警正密切觀察軍方領導層是否會因應局勢變遷而「靠邊站」，讓國家走向真正的民主轉型。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播