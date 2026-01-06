為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓社區要求外送員月繳700元 全網砲轟：送貨給你還要花錢？

    2026/01/06 15:21 即時新聞／綜合報導
    南韓仁川某社區要求外送員月繳3.3萬韓元才能出入，被大量網友罵翻。韓國外送示意圖。（彭博）

    南韓仁川某社區要求外送員月繳3.3萬韓元才能出入，被大量網友罵翻。韓國外送示意圖。（彭博）

    南韓仁川廣域市南洞區某公寓社區，近來爆出要求外送員月繳3.3萬韓元（約新台幣720元）才能進出，旋即遭到韓國網友們接連砲轟，直指為何外送員送貨給住戶還要自己掏錢出來。

    《YTN》報導，在南韓網路論壇瘋傳的文章顯示，外送員領取社區門禁卡時需要繳交押金10萬韓元（約新台幣2180元），並且還有月費3.3萬韓元、卡片損壞或遺失等注意事項，同時列出外送員禁止轉讓門禁卡、進入公寓時要關門、電梯使用方式等規定。

    發文者認為，繳交押金還算合理，畢竟門禁卡也要製作費用，而且將卡片繳回後能夠領取押金，但每月還要額外付3.3萬韓元就太過離譜，如果說每個社區都依樣畫葫蘆，那外送員不就有繳不完的費用了。

    南韓網友們見狀紛紛痛罵這處社區，呼籲外送員將其列入黑名單拒絕送貨，或者採取集中配送的方式，把東西堆到保安室或社區門口即可。

    據了解，南韓過去也有類似爭議發生，例如世宗特別自治市1處公寓，2023年要求外送員支付10萬韓元門禁卡押金、每月電梯使用費1萬韓元（約新台幣218元），在被罵到臭頭後最終取消電梯使用費，門禁卡押金也降至5萬韓元（約新台幣1090元）。

