馬杜羅垮台前數週 川普暗示石油業高層「做好準備」

美國總統川普下令捉拿委內瑞拉總統馬杜羅，震驚全球。《華爾街日報》5日獨家披露，在馬杜羅被捕前1個月，川普就向幾位石油公司高層發出一則模糊但誘人的訊息，委內瑞拉將發生重大變化，要他們「做好準備」。

該報引述知情人士指出，儘管川普向這些高層暗示相關訊息，但他並未向他們提供3日凌晨發生在卡拉卡斯的突襲具體細節。他也沒有針對美國能源公司投資數十億美元、重振委內瑞拉破敗油田的計畫徵求他們的意見。據了解，委內瑞拉估計擁有3000億桶石油儲量，可能是全球最大的石油儲量國，但目前的日產量僅90萬桶，不到全球石油日消費量的1%。

儘管如此，川普的暗示表明，石油在他大膽且充滿風險的進軍委內瑞拉決定中佔據著核心地位，也反映他與石油業的密切聯繫。川普的計畫很大程度取決於美國石油公司是否願意在委內瑞拉投資，尤其是雪佛龍公司（Chevron），該公司是唯一一家仍在委內瑞拉營運的大型美國石油公司。

白宮新聞秘書李威特5日在一封電子郵件中表示，川普期待與美國石油公司合作，在委內瑞拉展開新的投資和開發新的機會。與此同時，一位白宮高階官員表示，能源部長萊特和國務卿魯比歐正在代表川普率領這項工作，並已與石油公司開展溝通。

投資人似乎樂見委內瑞拉可能成為美國石油公司的新市場，或是成為雪佛龍公司更大的市場。雪佛龍的股價5日上漲約5％。艾克森美孚的股價上漲約2％，康菲石油公司股價上漲近3％。

知情人士透露，目前雪佛龍沒有大幅增加投資或增產的計畫。這家總部位於休士頓的石油巨頭對在委內瑞拉投入新資金持謹慎態度，直到該國局勢更加穩定，商業協議相關問題得到解決。他們也表示，雪佛龍從未與委內瑞拉政府合作，支持政權更迭。

