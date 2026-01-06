為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍逮捕馬杜羅 路透：對中國來說是嚴峻考驗

    2026/01/06 14:11 即時新聞／綜合報導
    美軍抓捕被中國稱為「全天候戰略夥伴」的委內瑞拉總統馬杜羅，對中國造成嚴峻考驗。（路透）

    美軍抓捕被中國稱為「全天候戰略夥伴」的委內瑞拉總統馬杜羅,對中國造成嚴峻考驗。(路透)

    被中國稱為「全天候戰略夥伴」的委內瑞拉總統馬杜羅，3日遭到美軍抓捕並押送至紐約受審，《路透》對此表示，中國在如何解決這起全球關注焦點方面遭遇嚴峻考驗。

    據《路透》報導，中國向來採取不干涉主義（和平共處5項原則），對於未經聯合國授權的軍事行動通常都是發聲譴責。例如聯合國安理會於5日召開會議時，中國常駐聯合國副代表孫磊就發言指責美方的行為，並強調軍事手段並非解決問題的辦法，濫用武力將造成更大的危機。

    關注中國在全球南方地區活動的中南項目（China Global South Project）聯合創辦人奧蘭德（Eric Olander）表示，中方目前無法向委內瑞拉提供太多實質性的支持，但在輿論層面，中國將和其他發展中國家一起發出反對美國的聲音。

    不過，奧蘭德指出，川普已對哥倫比亞、墨西哥發出軍事威脅，並指稱古巴政權隨時可能會倒台，這無疑讓參與中國國家主席習近平「全球安全倡議」的拉丁美洲國家，忍不住猜疑若這項倡議一旦遭遇考驗，中國屆時能夠提供怎樣的保護。

