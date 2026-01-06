為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    逼居民搬離！ 中國拆遷隊製造人工沙塵暴 超扯影片曝光

    2026/01/06 13:33 即時新聞／綜合報導
    鏟土機將拆除房屋的泥土磚瓦鏟起舉高，對著大型霧砲機，挖斗內的泥土磚瓦瞬間噴飛，造成當地漫天塵沙。（合成圖）

    中國近日出現一起離譜施工行徑，疑似為逼民眾同意拆遷，施工單位使用鏟土機將拆除房屋的泥土磚瓦鏟起舉高，對著大型霧砲機，挖斗內的泥土磚瓦瞬間噴飛，造成當地漫天塵沙，嚴重干擾當地居民生活。

    綜合中國媒體報導，中國廣州海珠區南洲街道後滘區驚見一起離譜施工行徑，一台鏟土機將鏟起的泥土磚瓦舉高，對著未裝水的大型霧砲機出風口，挖斗內的泥土磚瓦瞬間噴飛，周圍建築與街道籠罩在揚塵中，能見度僅剩2-3公尺，嚴重干擾當地居民生活，幼兒園被迫停課，有孩童出現呼吸道相關症狀。

    影片曝光後立刻引發廣大爭議，質疑在拆遷過程中，故意製造揚塵干擾居民生活，來「以塵逼遷」。

    對此，施工單位表示操作失誤，聲稱「設備中未及時加水，導致降塵設備反而揚塵」，已下令停工4日改善。

    相關回應遭到中國網友狠批：「是個人都不可能說是操作失誤」、「操作失誤？這車操作失誤的功能很強」、「敢做不敢當」、「睜眼說瞎話」。

