剛慶百歲大壽！大馬傳奇前首相馬哈地跌倒入院 幕僚揭密最新情況

馬來西亞前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）6日傳出在自宅跌倒，目前已送往醫院觀察。這名剛滿100歲的政壇長青樹，其健康動向備受各界關注。（法新社資料照）

馬來西亞政壇傳奇、現年100歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）驚傳週二（6日）於家中跌倒受傷。據《法新社》報導，馬哈迪的幕僚已證實此項訊息，並透露馬哈迪目前已被送往國家心臟中心（IJN）接受醫療觀察。

馬哈地的助手蘇菲（Sufi Yusoff）向《法新社》表示，這起意外發生在馬哈迪的住宅內，當時他正從陽台的一處往客廳移動。蘇菲指出：「他（馬哈地）目前意識清醒，但現階段還無法確定是否需要長期住院，現在下結論還太早。」

這並非這名百歲老人近期首度傳出健康警訊。馬哈地於2025年7月慶祝百歲壽辰後，曾因疲勞過度入院治療。此外，馬哈地過去曾因心臟問題多次接受繞道手術，因此此次跌倒後，醫療團隊不敢大意，決定安排其進入專科中心進行詳細因應與監測。

曾二度拜相 全球最年長民選領袖

馬哈地是馬來西亞歷史上任職最久的首相，掌權時期跨越兩大階段，分別是1981年至2003年，以及2018年至2020年。他在二度出任首相時已高齡94歲，當時被公認為全球最年長的民選國家領導人。

儘管近年來健康狀況起伏不定，但馬哈地依然在馬來西亞政壇保持一定的影響力。分析指出，作為大馬現代化的指標人物，馬哈地的健康指標已成為該國政局平穩與否的重要端倪。目前馬來西亞官方尚未對馬哈地的具體傷勢發表正式聲明，僅由幕僚維持初步訊息暢通。

