活過納粹魔掌！《安妮日記》最親見證者辭世 英王發聲明哀悼

《安妮日記》作者安妮．法蘭克的義姊、奧斯威辛集中營倖存者伊娃．施洛斯（Eva Schloss）近日以96歲高齡辭世。她餘生致力推廣大屠殺教育與和平，被視為該家族最重要的歷史見證者。（法新社資料照）

全球聞名的《安妮日記》作者安妮．法蘭克（Anne Frank）在二戰期間慘死集中營，但其遺留的和平希望由另一位至親承接。據英國《衛報》報導，安妮的義姊、同時也是奧斯威辛（Auschwitz）集中營倖存者的伊娃．施洛斯（Eva Schloss）已於日前辭世，享耆壽96歲。英國國王查爾斯三世（King Charles III）發表聲明，深切哀悼這位曾與他在倫敦共舞的傳奇女性。

15歲生日變調 遭納粹支持者背叛送入死牢

伊娃原名伊娃．格林傑（Eva Geiringer），出生於維也納，二戰初期隨家人逃往阿姆斯特丹，並與年齡相仿的安妮成為好友。1944年5月，就在伊娃15歲生日當天，因納粹支持者的背叛，她與全家人一同被捕並送往惡名昭彰的奧斯威辛集中營。

在前往集中營的3天車程中，伊娃的哥哥海因茨（Heinz）向她透露，已將30幅畫作藏在地板下。這批珍貴畫作在戰後被尋獲，並於2017年在倫敦猶太博物館展出。最終，伊娃與母親倖免於難，但她的父親與哥哥皆喪生於集中營。

戰後成安妮義姊 致力和平教育

戰爭結束後的1953年，伊娃的母親艾芙麗德（Elfriede）與安妮的父親奧托（Otto Frank）結為連理，伊娃成為安妮名義上的義姊。她曾回憶道：「安妮比我成熟得多，她是蒙特梭利學校的優等生，我當時只是一個讀普通學校的平凡女孩。」

伊娃隨後移居英國長達70年，並共同創立「安妮．法蘭克信託」。身為信託贊助人的王后卡蜜拉與查爾斯國王皆與其私交甚篤。查爾斯在週日的聲明中感嘆：「伊娃年輕時所承受的恐怖磨難令人難以想像，但她餘生卻致力於克服恨意與偏見，推廣慈悲、勇氣與韌性。」

查爾斯三世回憶2022年造訪倫敦猶太社區中心時，曾與伊娃共舞，他表示能認識這位女性「深感自豪與榮幸」。伊娃於92歲時重新獲得祖國奧地利的國籍，象徵與過去的歷史和解。她的家屬表示，伊娃留下的書籍與影像資源將持續啟發後世，挑戰社會中的歧視與成見。

安妮在躲藏期間寫下的《安妮日記》，是後人了解納粹種族滅絕的重要文獻之一。（美聯社資料照）

